तकिया से मुंह दबाकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद; अवैध संबंध का विरोध करती थी

आगरा में पत्नी गायत्री की तकिए से मुंह दबाकर हत्या करने के मामले में अदालत ने करीब 27 माह बाद पति विष्णु सोलंकी को दोषी ठहराया। अपर जिला जज-14 ज्योत्सना सिंह ने आरोपी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में आठ गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया गया।

आगरा में तकिया से मुंह दबाकर पत्नी की हत्या के मामले में करीब 27 माह में फैसला आ गया है। अदालत ने आरोपी पति विष्णु सोलंकी निवासी खेड़ा नवादा थाना शमसाबाद को दोषी पाया है। अपर जिला जज 14 ज्योत्सना सिंह ने दोषी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी एसपी भारद्वाज ने वादी, एसीपी, विवेचक, डॉक्टर समेत आठ गवाह और घटना से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत किए।

गायत्री और विष्णु की हुई थी शादी वादी कृष्ण कुमार ने थाना शमसाबाद में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी छोटी बहन गायत्री की शादी छह वर्ष पूर्व आरोपी विष्णु सोलंकी के साथ हुई थी। 27 अप्रैल 2024 की रात करीब 11:30 बजे रिश्तेदारों से जानकारी मिली कि उसकी बहन की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई है।

तकिए से मुंह दबाकर पत्नी की हत्या की थी आशंका जताई कि उसकी बहन की हत्या उसके पति द्वारा तकिया से मुंह दबाकर की गई। तहरीर में संबंध को लेकर आशंका भी जताई गई थी। इसी आधार पर पुलिस की विवेचना में निकल कर आया कि आरोपी विष्णु सोलंकी के मोबाइल पर सबसे लंबी बात करने वाले फोन नंबर को ट्रैस किया गया तो वह एक महिला का नंबर था। इस नंबर की सीडीआर, सीएएफ आई व लोकेशन के आधार पर पुलिस ने घटना का खुलासा किया।

आरोपी की निशानदेही पर तकिया बरामद हुई आरोपी की निशानदेही पर बरामद तकिया को सील किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उपनिरीक्षक की विवेचना में निकल कर आया कि आरोपी किसी महिला से घंटों मोबाइल फोन पर बात करता था। डिजिटल साक्ष्य का भी संकलन किया।