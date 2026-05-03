पत्नी ने गर्लफ्रेंड को धुना तो पति बोला- मुझे मार लो; कानपुर में बीच सड़क हाई वोल्टेज ड्रामा

वीडियो करीब एक मिनट का है लेकिन घटना किस दिन की है, यह पता नहीं चल सका। वीडियो में सलवार सूट पहने एक महिला, जींस टॉप पहने दूसरी युवती के बाल पकड़कर पीटती हुई नजर आ रही है, जबकि एक युवक दोनों को छुड़ाता दिख रहा है। युवक कह रहा कि तुम हमें मार लेना, लेकिन उसे छोड़ दो।

कानपुर के जूही के बारादेवी चौराहे के पास पति-पत्नी और वो के बीच हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पति के साथ दूसरी युवती को देख पत्नी का पारा हाई हो गया। इसके बाद बाल पकड़कर पीटा और सड़क पर गिरा दिया। पति बीच-बचाव का प्रयास करता हुआ कहता रहा.. इसे छोड़ दो, मुझे मार लो लेकिन पत्नी नहीं मानी। उसे भी गाली देती रही। इसी बीच किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

मारपीट का एक मिनट का वीडियो वायरल शनिवार को वायरल हुआ वीडियो करीब एक मिनट का है लेकिन घटना किस दिन की है, यह पता नहीं चल सका। वीडियो में सलवार सूट पहने एक महिला, जींस टॉप पहने दूसरी युवती के बाल पकड़कर पीटती हुई नजर आ रही है, जबकि एक युवक दोनों को छुड़ाता दिख रहा है। युवक कह रहा कि तुम हमें मार लेना, लेकिन उसे छोड़ दो।

बीच सड़क पर हाईवोल्टेज ड्रामा प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जैसे ही महिला ने पति को दूसरी महिला के साथ देखा, उसने तुरंत उसका विरोध किया। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और महिला ने पति की गर्लफ्रेंड के बाल पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद दोनों महिलाओं के बीच जमकर गाली-गलौज और हाथापाई होने लगी। दोनों एक-दूसरे से लिपटकर सड़क पर ही मारपीट करती रहीं, जबकि पति उन्हें अलग कराने की कोशिश करता रहा, लेकिन स्थिति काबू में नहीं आ सकी।

पति-पत्नी और वो का विवाद घटना के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मौके पर मौजूद लोग मदद करने के बजाय तमाशबीन बने रहे। कई लोग अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाते नजर आए। यह पूरा घटनाक्रम पास में मौजूद पुलिस पिकेट के सामने काफी देर तक चलता रहा, लेकिन तत्काल हस्तक्षेप नहीं हो सका। बाद में किसी राहगीर द्वारा बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जो शनिवार को तेजी से फैलने लगा।