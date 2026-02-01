Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newshusband saved his wife by pushing her away and himself got hit by a train tragic accident on railway track
पत्नी को धक्का देकर बचा लिया और खुद ट्रेन से कट गया पति, रेलवे ट्रैक पर दर्दनाक हादसा

संक्षेप:

Feb 01, 2026 08:40 pm ISTAjay Singh संवाददाता, चंदौली
उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में रविवार को रेलवे ट्रैक पर एक ऐसा दर्दनाक वाकया पेश आया जिसे देख लोग अवाक रह गए। सदर कोतवाली के नगर स्थित मुंसफ कटरा के पास शनिवार की रात रेलवे ट्रैक पर हुए इस हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। ट्रेन आती देख बुजुर्ग ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया। बुजुर्ग ने तत्परता दिखाते हुए पत्नी को धक्का देकर हटा दिया, लेकिन खुद ट्रेन की चपेट में आकर जान गंवा बैठा।

नगर के वार्ड नंबर दो शास्त्रीनगर निवासी 65 वर्षीय रामचरण यादव शनिवार शाम अपनी पत्नी 60 वर्षीय लाली यादव के साथ पुरानी बाजार खरीदारी करने गए थे। देर रात करीब 10 बजे दंपती घर लौट रहे थे। दोनों चंदौली मझवार स्टेशन से थोड़ी दूर मुंसफ कटरा के पास रेलवे ट्रैक पार करने लगे। इसी दौरान ट्रेन आ गई।

यह देख रामचरण ने तत्परता दिखाते हुए लाली को धक्का देकर दूर उछाल दिया। लाली बच गईं, लेकिन रामचरण ट्रेन की चपेट में आ गए। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। लोग दुखी मन से इस हादसे की चर्चा कर रहे हैं। बुजुर्ग की पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। पति के यूं अचानक चले जाने से उन्हें गहरा सदमा लगा है।

जानकारी होते ही जीआरपी मौके पर पहुंची। रामचरण के तीन बेटे हैं। दो बेटे मुंबई में प्राइवेट जॉब करते हैं। वे दोनों परिवार सहित वहीं रहते हैं। जबकि एक बेटा घर पर ही रहता है। रामचरण खुद खेती किसानी से जुड़े थे। जीआरपी प्रभारी जितेंद्र मौर्या ने बताया कि महिला को हल्की चोट लगी है। उनका प्राथमिक उपचार कराया गया है। बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
