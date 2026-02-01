पत्नी को धक्का देकर बचा लिया और खुद ट्रेन से कट गया पति, रेलवे ट्रैक पर दर्दनाक हादसा

संक्षेप: यह देख रामचरण ने तत्परता दिखाते हुए लाली को धक्का देकर दूर उछाल दिया। लाली बच गईं, लेकिन रामचरण ट्रेन की चपेट में आ गए। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। बुजुर्ग की पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। पति के यूं अचानक चले जाने से उन्हें गहरा सदमा लगा है।

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में रविवार को रेलवे ट्रैक पर एक ऐसा दर्दनाक वाकया पेश आया जिसे देख लोग अवाक रह गए। सदर कोतवाली के नगर स्थित मुंसफ कटरा के पास शनिवार की रात रेलवे ट्रैक पर हुए इस हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। ट्रेन आती देख बुजुर्ग ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया। बुजुर्ग ने तत्परता दिखाते हुए पत्नी को धक्का देकर हटा दिया, लेकिन खुद ट्रेन की चपेट में आकर जान गंवा बैठा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

नगर के वार्ड नंबर दो शास्त्रीनगर निवासी 65 वर्षीय रामचरण यादव शनिवार शाम अपनी पत्नी 60 वर्षीय लाली यादव के साथ पुरानी बाजार खरीदारी करने गए थे। देर रात करीब 10 बजे दंपती घर लौट रहे थे। दोनों चंदौली मझवार स्टेशन से थोड़ी दूर मुंसफ कटरा के पास रेलवे ट्रैक पार करने लगे। इसी दौरान ट्रेन आ गई।

यह देख रामचरण ने तत्परता दिखाते हुए लाली को धक्का देकर दूर उछाल दिया। लाली बच गईं, लेकिन रामचरण ट्रेन की चपेट में आ गए। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। लोग दुखी मन से इस हादसे की चर्चा कर रहे हैं। बुजुर्ग की पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। पति के यूं अचानक चले जाने से उन्हें गहरा सदमा लगा है।