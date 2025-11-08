पत्नी की मौत से इस कदर टूटा पति, 8वें दिन फांसी लगाकर दे दी जान; परिवार में कोहराम
संक्षेप: यूपी के गोंडा जिले में एक युवक अपनी पत्नी की मौत से इस कदर टूट गया था कि वह अवसाद में आकर कमरे में लगे पंख लगाने वाले हुक से रस्सी के सहारे फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली । मृतक की मां कोकिला सिंह ने थाना धानेपुर में घटना की सूचना दी है।
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बनगाई में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। यहां 30 वर्षीय युवक शिवम सिंह अपनी पत्नी की मौत से इस कदर टूट गया था कि गम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
बताया जा रहा है कि पत्नी की मृत्यु के बाद से वह गहरे अवसाद में था और लगातार चुपचाप रहने लगा था। घटना की सूचना मृतक की मां कोकिला सिंह ने थाना धानेपुर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक अरविंद सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
परिजनों के अनुसार, युवक शिवम की पत्नी वंदना सिंह ने 30 अक्टूबर 2025 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पत्नी की मौत के बाद से शिवम मानसिक रूप से बेहद टूट गया था। जब घर के लोग बाहर के काम में व्यस्त थे, तभी उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और पंखे के हुक से रस्सी के सहारे फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली।
पूरे गांव में शोक की लहर
घटना की खबर फैलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मां कोकिला सिंह बार-बार बेहोश हो रही हैं। गांव के लोगों ने बताया कि शिवम और वंदना की जोड़ी बेहद खुशहाल थी और दोनों के बीच गहरा स्नेह था। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का मामला सामने आया है। किसी प्रकार की साजिश या विवाद की बात अभी तक नहीं मिली है। शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है।