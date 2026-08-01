कर्ज उतारने के लिए पति ने पत्नी की चढ़ाई बलि, 44 लाख की खौफनाक साजिश का खुलासा

जिस बेरहमी के साथ रीता की हत्या की गई थी उससे पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के भी हाथ कांप गए। डॉक्टरों के अनुसार महिला के शरीर के बाहरी हिस्से में 12 से अधिक चोटें लगी हैं। किडनी छोड़ अंदर के सभी अंग क्षतिग्रस्त पाए गए। पुलिस की 3 टीमें घटना का खुलासा करने में लगी हुई थीं।

Husband Killed Wife : उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक पति ने अपना कर्ज उतारने के लिए पत्नी की बलि चढ़ा दी। ढाई महीने पहले उसने अपनी पत्नी का 44 लाख रुपए का बीमा कराया और फिर उसे कार से रौंद डाला। पत्नी की कार से तब तक रौंदा जब तक कि उसने मौके पर ही दम नहीं तोड़ दिया। खौफनाक साजिश का खुलासा कर पुलिस ने पति समेत चार आरोपियों को पौथिया गांव के दाता साईं आश्रम के पास से गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त कार बरामद कर ली है। इस हत्याकांड में मृतका का चचेरा भाई भी शामिल था। बताया जा रहा है कि महिला ने प्रेम विवाह किया था।

एएसपी एके वर्मा ने शनिवार को इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि बीती 29 जुलाई को ललपुरा थानाक्षेत्र के पौथिया गांव के पास एक अज्ञात महिला का शव मिला था। शव की शिनाख्त रीता पत्नी अमर सिंह निवासी बम्हरौली थाना मौदहा के रूप में हुई। मामले में मृतका के पिता सर्वेश कुमार गुप्ता ने दामाद अमर सिंह सहित अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। जिस बेरहमी के साथ रीता की हत्या की गई थी उससे पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के हाथ कांप उठे। डॉक्टरों के अनुसार महिला के शरीर के बाहरी हिस्से में 12 से अधिक चोटें मिलीं हैं, जबकि किडनी छोड़ अंदर के सभी अंग क्षतिग्रस्त पाए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की तीन टीमें घटना का खुलासा करने में लगी हुई थीं।

इसी बीच पता चला कि ग्योड़ी थाना क्षेत्र के खन्ना हाल जरौली फेज 3 कानपुर के रहने वाले पुष्पेंद्र सोनी उर्फ साहिल से अमर सिंह ने काफी धनराशि उधार ले रखी है। पुष्पेंद्र अपनी रकम वापस मांग रहा है। यही नहीं अमर सिंह ने ढाई महीने पहले ही पत्नी रीता के नाम एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से 44 लाख का बीमा कराया है। पुलिस ने कड़ियां जोड़ीं तो शक की सुई पति अमर सिंह पर जा टिकी। इसके बाद पुलिस की कड़ी पूछताछ में पति ने खौफनाक साजिश का खुलासा कर डाला। पुलिस के अनुसार आरोपी पति ने पूछताछ में बताया कि पुष्पेंद्र के कर्ज के चलते वह परेशान हो गया था। इस पर उसने पुष्पेंद्र सिंह के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी की हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली।

मृतका के चचेरे भाई को भी साथ मिलाया अमर सिंह ने इसके लिए रीता के चचेरे भाई अमित गुप्ता को भी अपने साथ मिला लिया। चौथा साथी अभय सिंह गोलू भी इसमें शामिल हो गया जो कि कंशपुर गुगौली थाना कल्याणपुर का निवासी था। इन चारों में तय हुआ कि रीता की हत्या के बाद बीमा की जो रकम मिलेगी उसमें से 15 लाख रुपये अमर सिंह को दिए जाएंगे, शेष रकम आपस मे बांटकर कर्जा निपटा लिया जाएगा।