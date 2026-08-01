Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कर्ज उतारने के लिए पति ने पत्नी की चढ़ाई बलि, 44 लाख की खौफनाक साजिश का खुलासा

By Ajay Singh
संवाददाता, हमीरपुर
Follow us on Google News
share

जिस बेरहमी के साथ रीता की हत्या की गई थी उससे पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के भी हाथ कांप गए। डॉक्टरों के अनुसार महिला के शरीर के बाहरी हिस्से में 12 से अधिक चोटें लगी हैं। किडनी छोड़ अंदर के सभी अंग क्षतिग्रस्त पाए गए। पुलिस की 3 टीमें घटना का खुलासा करने में लगी हुई थीं।

husband sacrifices wife to pay off debt horrific plot resignation life insurance worth rs 44 lakh revealed
कर्ज उतारने के लिए पति ने पत्नी की चढ़ाई बलि, 44 लाख की खौफनाक साजिश का खुलासा

Husband Killed Wife : उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक पति ने अपना कर्ज उतारने के लिए पत्नी की बलि चढ़ा दी। ढाई महीने पहले उसने अपनी पत्नी का 44 लाख रुपए का बीमा कराया और फिर उसे कार से रौंद डाला। पत्नी की कार से तब तक रौंदा जब तक कि उसने मौके पर ही दम नहीं तोड़ दिया। खौफनाक साजिश का खुलासा कर पुलिस ने पति समेत चार आरोपियों को पौथिया गांव के दाता साईं आश्रम के पास से गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त कार बरामद कर ली है। इस हत्याकांड में मृतका का चचेरा भाई भी शामिल था। बताया जा रहा है कि महिला ने प्रेम विवाह किया था।

एएसपी एके वर्मा ने शनिवार को इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि बीती 29 जुलाई को ललपुरा थानाक्षेत्र के पौथिया गांव के पास एक अज्ञात महिला का शव मिला था। शव की शिनाख्त रीता पत्नी अमर सिंह निवासी बम्हरौली थाना मौदहा के रूप में हुई। मामले में मृतका के पिता सर्वेश कुमार गुप्ता ने दामाद अमर सिंह सहित अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। जिस बेरहमी के साथ रीता की हत्या की गई थी उससे पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के हाथ कांप उठे। डॉक्टरों के अनुसार महिला के शरीर के बाहरी हिस्से में 12 से अधिक चोटें मिलीं हैं, जबकि किडनी छोड़ अंदर के सभी अंग क्षतिग्रस्त पाए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की तीन टीमें घटना का खुलासा करने में लगी हुई थीं।

ये भी पढ़ें:पत्नी ने संबंध तोड़े तो प्रेमी ने कर दी पति की हत्या, धोखे के रिश्ते का खूनी अंत

इसी बीच पता चला कि ग्योड़ी थाना क्षेत्र के खन्ना हाल जरौली फेज 3 कानपुर के रहने वाले पुष्पेंद्र सोनी उर्फ साहिल से अमर सिंह ने काफी धनराशि उधार ले रखी है। पुष्पेंद्र अपनी रकम वापस मांग रहा है। यही नहीं अमर सिंह ने ढाई महीने पहले ही पत्नी रीता के नाम एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से 44 लाख का बीमा कराया है। पुलिस ने कड़ियां जोड़ीं तो शक की सुई पति अमर सिंह पर जा टिकी। इसके बाद पुलिस की कड़ी पूछताछ में पति ने खौफनाक साजिश का खुलासा कर डाला। पुलिस के अनुसार आरोपी पति ने पूछताछ में बताया कि पुष्पेंद्र के कर्ज के चलते वह परेशान हो गया था। इस पर उसने पुष्पेंद्र सिंह के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी की हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली।

मृतका के चचेरे भाई को भी साथ मिलाया

अमर सिंह ने इसके लिए रीता के चचेरे भाई अमित गुप्ता को भी अपने साथ मिला लिया। चौथा साथी अभय सिंह गोलू भी इसमें शामिल हो गया जो कि कंशपुर गुगौली थाना कल्याणपुर का निवासी था। इन चारों में तय हुआ कि रीता की हत्या के बाद बीमा की जो रकम मिलेगी उसमें से 15 लाख रुपये अमर सिंह को दिए जाएंगे, शेष रकम आपस मे बांटकर कर्जा निपटा लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:सांप वाली दामिनी,नीले ड्रम वाली मुस्कान से मिली, बैरक में पति के कत्ल की 4 आरोपी
ये भी पढ़ें:थप्पड़ के बदले कत्ल, दोस्तों ने रची साजिश; शराब पिलाई फिर डंडे से पीटकर मार डाला
ये भी पढ़ें:पति के कत्ल के लिए पत्नी ने प्रेमी से मंगाया सबसे जहरीला सांप,तीसरी कोशिश कामयाब

पति ही रीता को लेकर पहुंचा था घटनास्थल पर

पुलिस ने बताया कि साजिश के अनुसार 29 जुलाई की रात अमर सिंह पत्नी रीता को पौथिया नहर मार्ग, राठ रोड पर लेकर पहुंचा। उसी दौरान अन्य अभियुक्त अर्टिगा कार से वहां पहुंचे और रीता के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। टक्कर से रीता सड़क किनारे गड्ढे में गिर गई। इसके बाद अभियुक्तों ने उसे उठाकर सड़क पर रखा और दोबारा कार उसके ऊपर चढ़ा दी। इससे रीता की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद सभी मौके से फरार हो गए।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News UP Crime News Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।