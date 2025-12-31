Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newshusband s half naked body found in bed wife being questioned father in law accuses daughter in law husband wife story
बिस्तर पर मिली पति की अर्द्धनग्न लाश, पत्नी से हो रही पूछताछ; ससुर ने बहू पर लगाया ये इल्जाम

बिस्तर पर मिली पति की अर्द्धनग्न लाश, पत्नी से हो रही पूछताछ; ससुर ने बहू पर लगाया ये इल्जाम

संक्षेप:

राममूरत शुक्ला के इकलौते बेटे मनीष शुक्ला की लगभग दो साल पहले प्रतापगढ़ के मानधाता की युवती से शादी हुई थी। आरोप है कि मनीष की पत्नी एक साल से मारपीट और झगड़ा करती आ रही है। दो दिन पहले भी कहासुनी के बाद उसने मनीष पर जलती लकड़ी फेंक दी थी, लेकिन वह किसी तरह बच गया था।

Dec 31, 2025 08:36 am ISTAjay Singh संवाददाता, प्रयागराज
share Share
Follow Us on

प्रयागराज के बहरिया थानाक्षेत्र के चकमोहामिद उर्फ महपूरा में संदिग्ध हालात में घर के अंदर एक युवक की मौत हो गई। कमरे के अंदर बिस्तर पर अर्द्धनग्न अवस्था में उसका शव मिला। मृतक के पिता ने बहू पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में जहरीले पदार्थ से मौत की पुष्टि हुई हैं। हालांकि, पुलिस ने विसरा प्रिजर्व कर जांच के लिए लैब में भेजा है। पुलिस का कहना है कि जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

चकमोहामिद उर्फ महपूरा निवासी राममूरत शुक्ला के इकलौते बेटे 28 वर्षीय मनीष शुक्ला की लगभग दो साल पहले प्रतापगढ़ के मानधाता की युवती से शादी हुई थी। आरोप है कि मनीष की पत्नी एक साल से मारपीट और झगड़ा करती आ रही है। दो दिन पहले भी कहासुनी के बाद उसने मनीष पर जलती लकड़ी फेंक दी थी, लेकिन वह किसी तरह बच गया था।

ये भी पढ़ें:नौकर पति-पत्नी ने घर किया कब्जा? बंधक रहे मालिक की मौत; बेटी बन गई जिंदा कंकाल

सोमवार को मनीष दिनभर अपने कमरे से नहीं निकला। पिता राममूरत ने जब बहू से पूछा, तो उसे मनीष के सोने की बात कही। देर शाम तक मनीष के कमरे से बाहर नहीं आने पर पिता राममूरत ने अंदर जाकर देखा तो वह बेड पर अर्द्धनग्न अवस्था में पड़ा मिला। शोरगुल सुनकर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।

ये भी पढ़ें:नए साल से पहले पत्नी ने किया वीडियो कॉल, नजारा देख निकली चीख; बदहवास रह गया पति

पुलिस ने मंगलवार सुबह पहुंचकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। मृतक के पिता राममूरत ने बहू पर जहर देखकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। सूत्रों की मानें तो मृतक का कच्छा बाथरूम में पड़ा मिला था। वहीं उसकी पत्नी का मोबाइल भी गायब है। पुलिस मृतक की पत्नी से पूछताछ कर रही है। फूलपुर एसीपी विवेक यादव ने बताया कि विसरा प्रिजर्व किया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |