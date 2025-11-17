पति के दोस्तों ने नहाते समय बनाया महिला का वीडियो, फिर खाते में आए पौने 16 लाख; जानें मामला

संक्षेप: महिला के पति का कहना है कि दोनों आरोपी उसके 10 साल पुराने दोस्त हैं। वे दोनों घर आया करते थे। एक दिन उसकी पत्नी का नहाते हुए वीडियो बना लिया। वीडियो दिखाकर उसे भयभीत किया। उसे वायरल करने की धमकी दी। उससे कहा कि उन्हें एक खाते की जरूरत है। वे अपने खाते में रकम नहीं लेना चाहते हैं।

यूपी के आगरा से हैरान करने वाली एक खबर सामने आई है। यहां जगदीशपुरा क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के खाते में साइबर ठगी के 15.85 लाख रुपये आए। साइबर क्राइम थाने से नोटिस मिला। महिला के पति ने अपने दो दोस्तों के खिलाफ धोखाधड़ी, रंगदारी, आपराधिक साजिश, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि दोस्तों ने महिला का नहाते समय वीडियो बना लिया था। उसे वायरल करने की धमकी देकर खाते में पैसे का ट्रांजेक्शन किया था। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।

मुकदमा कोर्ट के आदेश पर लिखा गया है। मुकदमे में शेखर रेजीडेंसी, पश्चिमपुरी निवासी ललित असौलिया व आयुष वर्मा (सेक्टर 13 निधि कुंज) को नामजद किया गया है। महिला के पति ने मुकदमे में लिखाया है कि उसे मिर्गी के दौरे आते हैं। ललित और आयुष 10 साल पुराने दोस्त हैं। वे दोनों घर आया करते थे। एक दिन उसकी पत्नी का नहाते हुए वीडियो बना लिया। वीडियो दिखाकर उसे भयभीत किया। उसे वायरल करने की धमकी दी। उससे कहा कि उन्हें एक खाते की जरूरत है। परिचित उन्हें रुपये भेजेंगे। वे अपने खाते में रकम नहीं लेना चाहते हैं। रकम ट्रेडिंग कंपनी से आएगी। रकम आते ही उन्हें निकालकर दे देना। डरा-धमकाकर आरोपियों ने उसकी पत्नी के बैंक खाते की डिटेल ले ली।