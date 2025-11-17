Hindustan Hindi News
पति के दोस्तों ने नहाते समय बनाया महिला का वीडियो, फिर खाते में आए पौने 16 लाख; जानें मामला

संक्षेप: महिला के पति का कहना है कि दोनों आरोपी उसके 10 साल पुराने दोस्त हैं। वे दोनों घर आया करते थे। एक दिन उसकी पत्नी का नहाते हुए वीडियो बना लिया। वीडियो दिखाकर उसे भयभीत किया। उसे वायरल करने की धमकी दी। उससे कहा कि उन्हें एक खाते की जरूरत है। वे अपने खाते में रकम नहीं लेना चाहते हैं।

Mon, 17 Nov 2025 08:07 AMAjay Singh मुख्य संवाददाता, आगरा
यूपी के आगरा से हैरान करने वाली एक खबर सामने आई है। यहां जगदीशपुरा क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के खाते में साइबर ठगी के 15.85 लाख रुपये आए। साइबर क्राइम थाने से नोटिस मिला। महिला के पति ने अपने दो दोस्तों के खिलाफ धोखाधड़ी, रंगदारी, आपराधिक साजिश, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि दोस्तों ने महिला का नहाते समय वीडियो बना लिया था। उसे वायरल करने की धमकी देकर खाते में पैसे का ट्रांजेक्शन किया था। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है।

मुकदमा कोर्ट के आदेश पर लिखा गया है। मुकदमे में शेखर रेजीडेंसी, पश्चिमपुरी निवासी ललित असौलिया व आयुष वर्मा (सेक्टर 13 निधि कुंज) को नामजद किया गया है। महिला के पति ने मुकदमे में लिखाया है कि उसे मिर्गी के दौरे आते हैं। ललित और आयुष 10 साल पुराने दोस्त हैं। वे दोनों घर आया करते थे। एक दिन उसकी पत्नी का नहाते हुए वीडियो बना लिया। वीडियो दिखाकर उसे भयभीत किया। उसे वायरल करने की धमकी दी। उससे कहा कि उन्हें एक खाते की जरूरत है। परिचित उन्हें रुपये भेजेंगे। वे अपने खाते में रकम नहीं लेना चाहते हैं। रकम ट्रेडिंग कंपनी से आएगी। रकम आते ही उन्हें निकालकर दे देना। डरा-धमकाकर आरोपियों ने उसकी पत्नी के बैंक खाते की डिटेल ले ली।

पत्नी के खाते में कई जगह से 15.85 लाख रुपये आए। आयुष और ललित उसे अपने साथ बैंक लेकर गए थे। आयुष बैंक के अंदर गया। उससे चेक से रकम निकलवाई। बाहर आते ही ले ली। साइबर थाने से नोटिस आने पर उन्हें जानकारी हुई कि रकम साइबर ठगी की थी। पुलिस को हकीकत बताई मगर पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी। इस पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। पुलिस ने बताया कि इस मामले में भी जांच की जाएगी। इस मुकदमे के बाद आरोपित पति-पत्नी को क्लीनचिट नहीं दी गई है। रकम निकालकर देने से पहले उन्हें पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी। लेकिन, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वीडियो बनाकर धमकाने की बात जांच में सही निकलेगी तो आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

