बीच सड़क पर पत्नी को लहूलुहान कर थाने पहुंचा पति, पुलिस को हाथ में दिखाया डरा देने वाला औाजार
मैनपुरी में एक पति ने पत्नी को बीच सड़क पर चाकू से गोद डाला। खून से लथपथ पत्नी को छोड़कर पति सीधे थाने पहुंचा। थाने में पति ने पूरी घटना बताई। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।
Mainpuri News: यूपी के मैनपुरी में सनसनीखेज मामला सामने आया है। नगरपालिका में सफाई कर्मचारी पत्नी पर चाकू से हमला करने के बाद पति चाकू लेकर कोतवाली पहुंच गया। खून से सना चाकू हाथ में देखकर पुलिस भी सहम गई। पुलिस के पूछने पर हमलावर पति ने पूरी घटना बता दी। पुलिस ने तत्काल उसे हिरासत में लिया और मौके पर जाकर घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। घटना की कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी गई है। सैफई अस्पताल में भर्ती महिला की हालत गंभीर बताई गई है।
मामला कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ककरेया से जुड़ा है। यहां के निवासी अरविंद उर्फ गुड्डू वाल्मीकि ने 12 वर्ष पहले 28 वर्षीय मोना से प्रेम विवाह किया था। जब उसकी शादी हुई तब अरविंद नगर पालिका में सफाई कर्मचारी था लेकिन बाद में उसे हटाकर उसकी पत्नी मोना को रख लिया गया। रविवार की सुबह 11 बजे के करीब मोना शहर स्थित कृष्ना टॉकीज वाली गली से पैदल जा रही थी तभी गुड्डू चाकू लेकर वहां पहुंच गया और अपनी पत्नी पर ताबड़तोड़ चाकू से बार कर दिए। जिससे वह लहू लुहान होकर सड़क पर गिर पड़ी।
पत्नी पर तीन से चार बार चाकू से किया हमला
जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। प्रत्यक्ष दर्शियों के मुताबिक आरोपी ने अपनी पत्नी पर तीन से चार बार चाकू से बार किए। मोना को घायल छोड़ आरोपी गुड्डू चाकू लेकर कोतवाली पहुंच गया और पुलिस को पत्नी पर चाकू से हमला करने की जानकारी दी। जानकारी पाकर पुलिसकर्मी सन्न रह गए। उसे तत्काल पकड़ लिया और उसे हवालात में डाल दिया। कोतवाली प्रभारी फतेह बहादुर सिंह का कहना है कि घटना की कोई तहरीर नहीं आई है। पुलिस अस्पताल में भर्ती महिला के बयान दर्ज करेगी। आरोपी के खिलाफ तहरीर लेने के प्रयास किए जा रहे हैं।
कोचिंग पढ़ने गए छात्र पर चाकू से हमला, मौत
वहीं चाकू से हमले की दूसरी घटना चंदौली में भी हुई। सदर कोतवाली क्षेत्र के प्रतापुर फतेहपुर गांव में संचालित एक कोचिंग सेंटर में कक्षा दसवीं के दो छात्र पढ़ाई कर रहे थे। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। शुक्रवार को भी दोनों के बीच फिर कहासनी हुई थी। इस दौरान एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से कई वार कर दिए। घटना में गंभीर रूप से घायल फतेहपुर गांव निवासी लवकुश को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लवकुश की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही सदर सीओ देवेंद्र कुमार मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में सीओ ने बताया कि आरोपी छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।