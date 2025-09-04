Husband provoked wife so much that she jumped from the roof beat him even after falling on ground पति ने इतना उकसाया कि छत से कूद गई बीवी, जमीन पर गिरने के बाद भी पीटा, वीडियो वायरल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsHusband provoked wife so much that she jumped from the roof beat him even after falling on ground

पति ने इतना उकसाया कि छत से कूद गई बीवी, जमीन पर गिरने के बाद भी पीटा, वीडियो वायरल

अलीगढ़ में एक शख्स ने बीवी को इतना उकसाया कि महिला ने छत से छलांग लगा दी। इसके बावजूद भी उसे बचाने की जगह पति उसे पिटता रहा। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर, पुलिस ने पति के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अलीगढ़Thu, 4 Sep 2025 02:50 PM
share Share
Follow Us on
पति ने इतना उकसाया कि छत से कूद गई बीवी, जमीन पर गिरने के बाद भी पीटा, वीडियो वायरल

यूपी के अलीगढ़ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक शख्स ने बीवी को इतना उकसाया कि महिला ने छत से छलांग लगा दी। इसके बावजूद भी उसे बचाने की जगह पति उसे पीटता रहा। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर, जानकारी मिलने पर पुलिस ने पति के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

ये घटना गौंडा थाना क्षेत्र के दमकौली गांव का है। खैर के एक गांव की रहने वाली महिला की शादी 6 साल पहले प्रेमपाल सिंह के बेटे सोनू के साथ हुई थी। महिला ने भाई ने मुकदमा कराते हुए कहा है कि शादी में करीब 10 लाख रुपये खर्च किए गए। आरोप है कि दहेज से सुसरालीजन संतुष्ट नहीं थे। दहेज में पांच लाख रुपये व बुलट मोटरसाइकिल की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक शोषण करते थे। एक सितंबर की सुबह आठ बजे सुसरालियों ने प्रताड़ित किया। वहीं सोनू, अर्चना को छत से कूदने के लिए उकसाने लगे। इस पर महिला ने छत से छलांग लगा दी। वहीं घर के बाहर मौजूद एक शख्स ने इस घटना का वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर महिला के छत से कूदने का 38 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है।

ये भी पढ़ें:समोसे नहीं खिलाने पर पति की जान सांसत में; बीवी ने परिजनों से पिटवाया

पुलिस क्षेत्राधिकारी (इगलास) महेश कुमार ने कहा कि वीडियो की प्रामाणिकता की जांच की जा रही है। यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसे किसने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर साझा किया। घटना में गंभीर रूप से घायल हुई महिला के परिवार ने उसे पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी हालत नाजुक बतायी जाती है। इस मामले में आरोपी पति पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।

जमीन पर गिरने के बाद भी महिला को पीटता रहा पति

वायरल हुए 30 सेकंड के वीडियो में साड़ी पहने एक महिला बिना रेलिंग वाली छत के किनारे खड़ी दिखाई दे रही है और फिर वह नीचे कूद जाती है। नीचे वह मुंह के बल गिरती है और बेसुध पड़ी दिखाई देती है। कुछ ही देर बाद कुछ महिलाएं उसकी ओर दौड़ती हैं। उनके पीछे एक आदमी आता है और बेसुध पड़ी महिला को हाथों से मारता हुआ दिखाई देता है।

Aligarh Aligarh Latest News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |