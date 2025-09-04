पति ने इतना उकसाया कि छत से कूद गई बीवी, जमीन पर गिरने के बाद भी पीटा, वीडियो वायरल

अलीगढ़ में एक शख्स ने बीवी को इतना उकसाया कि महिला ने छत से छलांग लगा दी। इसके बावजूद भी उसे बचाने की जगह पति उसे पिटता रहा। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर, पुलिस ने पति के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

यूपी के अलीगढ़ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक शख्स ने बीवी को इतना उकसाया कि महिला ने छत से छलांग लगा दी। इसके बावजूद भी उसे बचाने की जगह पति उसे पीटता रहा। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर, जानकारी मिलने पर पुलिस ने पति के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

ये घटना गौंडा थाना क्षेत्र के दमकौली गांव का है। खैर के एक गांव की रहने वाली महिला की शादी 6 साल पहले प्रेमपाल सिंह के बेटे सोनू के साथ हुई थी। महिला ने भाई ने मुकदमा कराते हुए कहा है कि शादी में करीब 10 लाख रुपये खर्च किए गए। आरोप है कि दहेज से सुसरालीजन संतुष्ट नहीं थे। दहेज में पांच लाख रुपये व बुलट मोटरसाइकिल की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक शोषण करते थे। एक सितंबर की सुबह आठ बजे सुसरालियों ने प्रताड़ित किया। वहीं सोनू, अर्चना को छत से कूदने के लिए उकसाने लगे। इस पर महिला ने छत से छलांग लगा दी। वहीं घर के बाहर मौजूद एक शख्स ने इस घटना का वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर महिला के छत से कूदने का 38 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है।

पुलिस क्षेत्राधिकारी (इगलास) महेश कुमार ने कहा कि वीडियो की प्रामाणिकता की जांच की जा रही है। यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसे किसने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर साझा किया। घटना में गंभीर रूप से घायल हुई महिला के परिवार ने उसे पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी हालत नाजुक बतायी जाती है। इस मामले में आरोपी पति पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।