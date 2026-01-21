पति का ससुराल में तांडव; पत्नी, सास-ससुर और साले पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, खुद भी झुलसा

संक्षेप: महराजगंज में सोमवार की रात सिन्दुरिया थाना क्षेत्र के पिपरा कल्याण गांव स्थित अपनी ससुराल पहुंचकर पत्नी, सास-ससुर और साले पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। उनके साथ वह खुद भी आग में झुलस गया।

यूपी के महराजगंज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां मुजफ्फरनगर जिले के युवक ने सोमवार की रात सिन्दुरिया थाना क्षेत्र के पिपरा कल्याण गांव स्थित अपनी ससुराल पहुंचकर पत्नी, सास-ससुर और साले पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। उनके साथ वह खुद भी आग में झुलस गया। पुलिस ने झुलसे लोगों को जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मुजफ्फरनगर के अंकित विहार के रहने वाले नीरज की शादी डेढ़ साल पहले पिपरा कल्याण की उर्मिला से हुई थी। नीरज अपनी पत्नी पर शक करने लगा था जिसे लेकर उनके बीच विवाद होने लगा। उर्मिला मायके आ गई। सोमवार की रात आठ बजे नीरज ससुराल पहुंचा। उसकी पत्नी व परिवार के अन्य सदस्य घर में मौजूद थे। उसने उर्मिला, सास रम्भा और ससुर छोटेलाल पर मिर्च पाउडर फेंक दिया। इसके बाद पत्नी, सास-ससुर और साले के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। उनकी चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण दौड़कर पहुंचे और आग बुझाई। उर्मिला और उसके पिता गंभीर रूप से झुलस चुके थे। साले व सास ने भाग कर जान बचाई। नीरज भी झुलस गया। हालांकि वह मौके से भाग गया।

नीरज मंगलवार को जिला अस्पताल पहुंचकर हंगामा करने लगा। पुलिस ने नीरज को पकड़कर भर्ती करा दिया। उर्मिला ने पुलिस को तहरीर दी कि उसकी शादी नाथ नगर के रहने वाले मिठाई ने एक लाख रुपये लेकर धोखे से नीरज से करा दिया। थानाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि उर्मिला की तहरीर पर नीरज के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है।