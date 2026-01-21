Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newshusband poured petrol on wife mother in law father in law and brother in law and set them on fire
पति का ससुराल में तांडव; पत्नी, सास-ससुर और साले पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, खुद भी झुलसा

पति का ससुराल में तांडव; पत्नी, सास-ससुर और साले पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, खुद भी झुलसा

संक्षेप:

महराजगंज में सोमवार की रात सिन्दुरिया थाना क्षेत्र के पिपरा कल्याण गांव स्थित अपनी ससुराल पहुंचकर पत्नी, सास-ससुर और साले पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। उनके साथ वह खुद भी आग में झुलस गया।

Jan 21, 2026 08:08 am ISTPawan Kumar Sharma महराजगंज
share Share
Follow Us on

यूपी के महराजगंज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां मुजफ्फरनगर जिले के युवक ने सोमवार की रात सिन्दुरिया थाना क्षेत्र के पिपरा कल्याण गांव स्थित अपनी ससुराल पहुंचकर पत्नी, सास-ससुर और साले पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। उनके साथ वह खुद भी आग में झुलस गया। पुलिस ने झुलसे लोगों को जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मुजफ्फरनगर के अंकित विहार के रहने वाले नीरज की शादी डेढ़ साल पहले पिपरा कल्याण की उर्मिला से हुई थी। नीरज अपनी पत्नी पर शक करने लगा था जिसे लेकर उनके बीच विवाद होने लगा। उर्मिला मायके आ गई। सोमवार की रात आठ बजे नीरज ससुराल पहुंचा। उसकी पत्नी व परिवार के अन्य सदस्य घर में मौजूद थे। उसने उर्मिला, सास रम्भा और ससुर छोटेलाल पर मिर्च पाउडर फेंक दिया। इसके बाद पत्नी, सास-ससुर और साले के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। उनकी चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण दौड़कर पहुंचे और आग बुझाई। उर्मिला और उसके पिता गंभीर रूप से झुलस चुके थे। साले व सास ने भाग कर जान बचाई। नीरज भी झुलस गया। हालांकि वह मौके से भाग गया।

नीरज मंगलवार को जिला अस्पताल पहुंचकर हंगामा करने लगा। पुलिस ने नीरज को पकड़कर भर्ती करा दिया। उर्मिला ने पुलिस को तहरीर दी कि उसकी शादी नाथ नगर के रहने वाले मिठाई ने एक लाख रुपये लेकर धोखे से नीरज से करा दिया। थानाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि उर्मिला की तहरीर पर नीरज के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:मंत्री के कॉलेज में 9 साल की बच्ची का फंदे से लटकता मिला शव, आत्महत्या की आशंका

पति से विवाद होने पर महिला ने खाया विषाक्त पदार्थ

उधर, अलीगढ़ के सासनीगेट थाना क्षेत्र के मोहल्ला नगला पला में मंगलवार को एक महिला ने विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पति से विवाद होने पर आत्मघाती कदम उठा लिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। नगला पला निवासी नेहा (30) पत्नी राजकुमार का सोमवार को किसी बात को लेकर पति से विवाद हो गया। तभी नेहा ने घर में रखे विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ती देख परिजनों को शक हुआ। गंभीर हालत में परिजन निजी अस्पताल लेकर पहुंचे,जहां चिकित्सकों ने नेहा को मृत घोषित कर दिया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Maharajganj News Maharajganj Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |