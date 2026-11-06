पति नेता, पिता IPS थे, बहन-जीजा भी रहे अफसर; कौन हैं अनुपमा जिन्होंने छोड़ी PCS की नौकरी?
पीसीएस अधिकारी अनुपमा सरोज सिंह ने सरकारी नौकरी छोड़ दी है। अनुपमा ने वीआरएस मांगा था, जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया है। खुद पीसीएस अधिकारी रहीं अनुपमा के पिता के अलावा बहन और बहनोई भी अफसर रहे हैं।
Anupama Saroj Singh: यूपी सरकार में डिप्टी कमिश्नर (जीएसटी) के पद पर तैनात रहीं पीसीएस अधिकारी अनुपमा सरोज सिंह ने सरकारी नौकरी छोड़ दी है। खुद पीसीएस अफसर रहीं अनुपमा का परिवार भी अफसरों से भरा पड़ा है। अनुपमा के पिता, बड़ी बड़ी और जीजा बड़े अफसर रहे हैं। जबकि अनुपमा के पति नेता हैं। उनकी मां मुलायम सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। अनुपमा के खुद ही राजनीति में उतरने की चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि अनुपमा विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी है।
अनुपमा सरोज सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की पत्नी और पूर्व सांसद सुशीला सरोज की बेटी हैं। अनुपमा की मां सुशीला 2004 में लखनऊ के मोहनलागंज से लोकसभा सदस्य रह चुकी हैं। इसके अलावा वह मुलायम सिंह यादव सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। वह दो बार सांसद और एक बार विधायक रही हैं। जबकि उनके पति अनुराग भी लखनऊ पूर्व विधानसभा से अपना भाग्य आजमा चुके हैं। अनुपमा के पिता का नाम आरपी सरेाज है वह 1964 बैच के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। पिता आरपी सरोज पुलिस प्रशासन में एडीजी जैसे पदों पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अनुपमा की बड़ी बहन पीसीएस अधिकारी रही हैं, जबकि छोटी बहन मौजूद समय में सीएमओ पद पर तैनात है। अनुपमा के बहनोई भी आईपीएस रहे हैं। वह डीजीपी पद से रिटायर हुए हैं। छोटे बहनोई आईएफएस अधिकारी हैं।
अनुपमा सरोज का वीआरएस मंजूर
राज्य कर विभाग की डिप्टी कमिश्नर अनुपमा सरोज सिंह का वीआरएस प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। अब उनके राजनीतिक पारी शुरू करने की उम्मीद जताई जा रही है। अनुपमा ने इसी साल जून में वीआरएस के लिए आवेदन किया था, जिसे अक्तूबर में मंजूरी दे दी गई। अनुपमा ने अपने वीआरएस को लेकर एक संदेश सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें उन्होंने लोगों को दीप पर्व की बधाई तो दी ही, साथ ही यह भी बताया कि अब वह प्रशासनिक सेवा से सार्वजनिक जीवन की तरफ कदम बढ़ा रही हैं। सिधौली क्षेत्र में अनुपमा के लोगों को दीपावली की बधाई देती होर्डिंग भी लगी हैं। इसमें उन्होंने खुद को राज्य कर विभाग की पूर्व डिप्टी कमिश्नर के अलावा एक सामाजिक कार्यकर्ता भी बताया है। अनुपमा की एक पहचान पार्श्व गायिका के तौर पर भी है।
अनुपमा ने सोशल मीडिया पर दी थी वीआरएस लेने की जानकारी
अनुपमा सरोज सिंह ने पीसीएस की नौकरी छोड़ते हुए सोशल मीडिया पर वीआरएस मांगने की जानकारी साझा की थी। सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो डाला था। जिसमें अनुपमा ने कहा, एक नई शुरुआत… एक नए संकल्प के साथ! प्रशासनिक सेवा से सार्वजनिक जीवन की ओर मेरा यह कदम केवल एक नई भूमिका नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को एक नए रूप में निभाने का संकल्प है। मेरा विश्वास है कि बदलाव केवल विचारों से नहीं, बल्कि भागीदारी और सार्थक प्रयासों से आता है। आप सभी के स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद के साथ आज इस नई यात्रा की शुरुआत कर रही हूँ।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।