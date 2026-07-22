बीवी प्रेमी के साथ मिलकर मुझे मार डालेगी; डरे-सहमे पति ने जान बचाने की गुहार

मेरठ में एक शख्स ने पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या की सजिश रचने का आरोप लगाया है। युवक ने बताया कि पत्नी उसे मुस्कान, रविता और दामिनी की तरह वारदात करने की धमकी दे रही है। वहीं, इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्ष को जांच के लिए बुलाया है।

UP News: यूपी के मेरठ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक शख्स ने पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या की सजिश रचने का आरोप लगाया है। युवक ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि मेरी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर सकती है। मुस्कान, रविता और दामिनी की तरह वारदात करने की धमकी दे रही है। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्ष को जांच के लिए बुलाया है।

ये मामला सर्वोदय कॉलोनी का है। यहां रहने वाला एक युवक सिविल लाइन थाने पहुंचा। युवक ने अधिकारियों को बताया कि उसकी शादी 22 जून 2025 को मेडिकल क्षेत्र की रहने वाली एक युवती से हुई थी। आरोप लगाया कि शादी के बाद पता चला कि महिला का किसी अन्य युवक से प्रेम प्रसंग है। पत्नी कई बार विवाद करके घर चली जाती थी। शक होने पर छानबीन की तो प्रेम प्रसंग का खुलासा हुआ। विरोध करने पर पत्नी ने अपने पुरुष मित्र से हत्या कराने की धमकी दी।

युवक ने बताया कि 14 जुलाई 2026 को रात करीब 10 बजे मेडिकल किसी काम से जा रहा था। रास्ते में पत्नी को उसके प्रेमी के साथ देखकर बाइक रुकवा ली। मौके पर पत्नी ने हंगामा कर दिया। उसने घटना के समय की वीडियो भी बनाई है। इसी वीडियो को पुलिस को दिखाते हुए युवक ने अपने हत्या की आशंका जताई। मुस्कान, रविता और दामिनी की तरह पत्नी उसकी हत्या करा सकती है। उधर, इस मामले में एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि शिकायत मिली है, जिस पर जांच की जा रही है।

पति की हत्या के मामले में प्रेमी-प्रेमिका गिरफ्तार उधर, पीलीभीत जिले में लव अफेयर के चलते पति को कथित रूप से चाय में जहर देकर मारने के मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल, बीसलपुर के मोहल्ला हबीबुल्ला खां स्थित एकता नगर कॉलोनी निवासी रमाकान्त मिश्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।

मृतक के भाई बृजगोपाल ने बीसलपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।आरोप लगाया गया था कि रेनू का शाहजहांपुर के के ग्राम रौसर कोठी के रहने वाले दूर के रिश्तेदार शिवम शुक्ला से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दो दिन पहले शिवम रेनू से मिलने उसके घर आया था। इसी दौरान रमाकान्त मजदूरी से लौटे और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इस पर रमाकान्त और शिवम के बीच मारपीट हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने शिवम को हिरासत में ले लिया था।