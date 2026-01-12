पति गिड़गिड़ाता रहा, पत्नी ने लगा ली फांसी; 3 साल पहले दोनों ने की थी लव मैरिज

संक्षेप: देर रात राजकुमार मजदूरी कर घर लौटा और बाजार सामान खरीदने चला गया। इसी बीच रूबी दौड़कर कमरे में गई। उसने अंदर से कुंदी लगाई और पंखे के सहारे रस्सी से फांसी फंदा बनाकर झूल गई। कुछ देर बाद जब राजकुमार लौटा तो यह देखकर चीख पड़ा। रूबी तड़प रही थी। शोर सुनकर आसपास हड़कंप मच गया।

झांसी के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक प्रेम विवाह का खौफनाक अंत हुआ। मोहल्ला ढिमरयाना में दरवाजा बंद कर महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। बाजार से लौटे पति ने पत्नी को फंदे पर झूलता देखा तो चीख पड़ा। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर निकाला। मायके पक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सकरार थाना क्षेत्र के गांव खिसनी निवासी रूबी अहिरवार और टहरौली बंगरा-बंगरी निवासी राजकुमार अहिरवार दूर के रिश्तेदार थे और एक-दूसरे अच्छी तरह जानते थे। तीन साल पहले दोनों ने प्रेम विवाह (Love Marriage) कर ली थी।

झांसी के ढिमरयाना में किराए के मकान में वे पति-पत्नी की तरह रहते थे। देर रात राजकुमार मजदूरी कर घर लौटा और बाजार सामान खरीदने चला गया। इसी बीच रूबी दौड़कर कमरे में गई। उसने अंदर से कुंदी लगाई और पंखे के सहारे रस्सी से फांसी फंदा बनाकर झूल गई। कुछ देर बाद जब राजकुमार लौटा तो यह देखकर चीख पड़ा। उस वक्त रूबी तड़प रही थी। शोर सुनकर आसपास हड़कंप मच गया। सूचना पर कोतवाली प्रभारी विद्यासागर शुक्ल पुलिस बल के साथ पहुंचे।

पुलिस ने दरवाजा तोड़कर रूबी को बाहर निकाला। उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज भिजवाया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जिससे राजकुमार बिलख पड़ा। उसने बताया कि कोई बात नहीं थी। पता नहीं रूबी ने ऐसा कदम क्यों उठाया है। जबकि मृतका के चाचा जगदीश अहिरवार ने राजकुमार पर गंभीर आरोप लगाए। बताया, भतीजी को करीब तीन साल पहले राजकुमार बहलाकर ले गया था। हालाकि मायके वालों ने शव लेने से इंकार कर दिया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

तीन साल पहले किया था प्रेम विवाह झांसी में एक प्रेम कहानी का खौफनाक अंत हो गया। परिजनों की मानें तो रूबी ने करीब तीन साल पहले अपने ही शादीशुदा रिश्तेदार राजकुमार अहिरवार के साथ घर से भागकर प्रेम विवाह किया था। लेकिन, इस प्रेम कहानी का इतना खौफनाक अंत होगा किसी ने सोचा तक नहीं था।