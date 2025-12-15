Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsHusband not fulfilling her wishes, teacher wife reaches police station, but police express helplessness
इच्छाएं पूरी नहीं कर रहा पति, टीचर पत्नी पहुंची थाने, पुलिस ने खड़े कर दिए हाथ

इच्छाएं पूरी नहीं कर रहा पति, टीचर पत्नी पहुंची थाने, पुलिस ने खड़े कर दिए हाथ

संक्षेप:

आगरा में एक सरकारी टीचर ने पति की शिकायत पुलिस से करते हुए कहा कि जानबूझकर उसकी इच्छाओं को टालता रहता है। उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। विवाहिता की बातें सुनने के बाद पुलिस ने फिलहाल हाथ खड़े कर दिए हैं और उसे परिवार परामर्श केंद्र जाने की सलाह दी है।

Dec 15, 2025 07:21 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
आगरा में वैवाहिक संबंधों में तकरार और घरेलू कलह का एक अजब मामला सामने आया है। शहर के लाजपंत कुंज इलाके में रहने वाली एक सरकारी स्कूल की टीचर अपने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत लेकर पहुंची है। पत्नी का आरोप है कि पति उसकी छोटी-छोटी इच्छाओं को भी पूरा नहीं कर रहा है। जानबूझकर उसकी इच्छाओं को टालता रहता है। उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। टीचर का पति भी सरकारी स्कूल में ही टीचर है। विवाहिता की बातें सुनने के बाद पुलिस ने फिलहाल हाथ खड़े कर दिए हैं और उसे परिवार परामर्श केंद्र जाने की सलाह दी है।

शिकायती पत्र के अनुसार, पति और पत्नी दोनों ही सरकारी शिक्षक हैं और उन्हें अच्छी मासिक सैलरी मिलती है। पत्नी का मुख्य आरोप है कि पति का व्यवहार उसके साथ ठीक नहीं है, और वह लगातार उसकी आवश्यकताओं और छोटी-छोटी मांगों को टालता रहता है। उन्होंने शिकायत में कहा कि पति से लंबे समय से सोने की चेन मांग रही है लेकिन वह नहीं दे रहा है। आए दिन झगड़ा करता है और उनके वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा कर रहा है। शिक्षिका ने पति पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए संबंधित धाराएं लगाने की भी मांग की है। शिक्षिका का कहना है कि पति की टालमटोल की आदत और उसकी इच्छाओं को अनसुना करना ही उनके बीच बढ़ते अलगाव का कारण बन रहा है।

वहीं, पति ने पत्नी के आरोपों को खारिज किया है। पति का कहना है कि पत्नी अनावश्यक चीजों पर फिजूलखर्ची करती है और सोने की चेन को जानबूझकर विवाद का रूप दे रही है। पति ने बताया कि दोनों को अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन पत्नी का खर्च करने का तरीका सही नहीं है। उन्होंने कहा कि पति-पत्नी के बीच होने वाली सामान्य नोंक-झोंक को पत्नी पुलिस और कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर अत्यधिक तूल देती है। पति के अनुसार, यह कोई गंभीर पारिवारिक विवाद नहीं है, बल्कि पत्नी की जिद का परिणाम है।

पुलिस ने परिवार परामर्श केंद्र भेजा

पुलिस ने इस अलग किस्म के पारिवारिक कलह में हस्तक्षेप करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। मामले की प्रकृति को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने तुरंत कोई एफआईआर दर्ज करने के बजाय दोनों को परिवार परामर्श केंद्र भेज दिया है। अब परामर्श केंद्र में काउंसलर द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई की जा रही है। प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षक दंपति को उनके बीच उत्पन्न हुए वित्तीय और वैचारिक मतभेदों को काउंसलिंग के माध्यम से सुलझाने में मदद मिले, ताकि उनका घर टूटने से बच जाए और वे वैवाहिक जीवन को सामान्य रूप से जी सकें।