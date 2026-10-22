पड़ोसी के साथ मिलकर पति का मर्डर, 25 हजार में हुई थी डील; बक्सा कांड में पत्नी ने उगले राज

उन्नाव के सोनू सविता हत्याकांड में पुलिस के मुताबिक, पत्नी नेहा ने पड़ोसी जितेंद्र के साथ मिलकर हत्या की। 25 हजार रुपये में सुपारी तय हुई थी। हत्या के बाद शव बक्से में रखवाकर जितेंद्र परिवार के साथ दशहरा मेला देखने चला गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।

उन्नाव, संवाददाता: सोनू सविता हत्याकांड (बक्सा कांड) में पड़ोसी जितेंद्र सिंह उर्फ राहुल की भूमिका ने सबको चौंका दिया। वारदात में साथ देने के बाद शव को बक्से में रखवाया। लोडर रवाना कर अपनी पत्नी और दो बच्चों को विजयदशमी का मेला दिखाने ले गया। परिवार के साथ रावण दहन देखने के बाद घर लौटा, खाना खाया और सो गया। सुबह नींद खुलने से पहले ही पुलिस उसके दरवाजे पर पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि 25 हजार में पड़ोसी को सोनू की सुपारी दी गई थी।

25 हजार रुपये में हुई थी डील ललऊखेड़ा में नेहा रावत की चार बेटियां 22 वर्षीय रूमा, 18 वर्षीय पल्लवी, 16 वर्षीय शालू और 14 वर्षीय रीमा उसके पहले पति जगदीश के साथ लखनऊ में रहती हैं। बेटी पल्लवी ने हाल में दही चौकी स्थित एक जूता फैक्ट्री में काम करना शुरू किया है। इससे वह ललऊखेड़ा में किराए का कमरा लेकर रहती है। कोर्ट मैरिज किए पति पति सोनू सविता की हत्या और उसकी लाश ठिकाने लगाने के बाद नेहा रावत लोडर से सामान लेकर अपनी बेटी पल्लवी के पास ही पहुंची थी। पुलिस ने बुधवार अलसुबह वहीं से गिरफ्तार भी किया। पुलिस दिन में गिरफ्तार हत्यारोपित नेहा रावत और जितेंद्र का दिन में आमना-सामना कराया। नेहा ने पुलिस के सामने बताया कि पति के आएदिन नशेबाजी और मारपीट से तंग आ चुकी थी। इसपर उससे छुटकारा पाने के लिए पड़ोसी जितेंद्र से मदद मांगी।

खुशबू को सब था पता पर वह रही शांत नेहा और जितेंद्र के कमरे के बीच महज चार इंच के दीवार की दूरी है। दोनों के कमरे में खटपट की आवाज साफ सुनाई देती है। ऐसे में ठीक बगल के कमरे में दिनदहाड़े हत्याकर दी गई और उसे भनक तक नहीं लगी। चर्चाएं रही कि सुपारी के 25 हजार रुपये मिलने की आस में वह पति की करतूत को रातभर दबाए रही। सुबह जब पुलिस उसके पति को पकड़ लेकर गई। उसके बाद आसपास के लोगों की भीड़ घर के बाहर लग गई। बोली पति को साजिश में फंसाया गया है।