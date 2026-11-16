पति की हत्या, पत्नी को मारकर लाश से रेप, मासूम के सामने यूपी में हुई खौफनाक वारदात

यूपी के कन्नौज में मासूम के सामने ही उसके माता-पिता की हत्या कर दी गई। इसके बाद उसकी मां की लाश से ही रेप किया गया। जघन्य वारदात करने वाले को पुलिस ने गोली मारने के बाद दबोच लिया है। वह पहले भी इसी तरह डबल मर्डर कर चुका है।

कन्नौज, संवाददाता। यूपी के कन्नौज में बेहद खौफनाक वारदात हुई है। चोरी की नीयत से घर में घुसे युवक ने आहट पर जगे पति-पत्नी पर हमला कर दिया। डंडे से मारकर पहले पति की हत्या की। इसके बाद पत्नी को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। बगल में मौजूद मासूम बच्ची को भी युवक ने पीटा। इतने से भी दिल नहीं भरा। बच्ची के सामने ही महिला की लाश से ही रेप किया। पुलिस ने एनकाउंटर में युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पता चला कि वह पहले भी इसी तरह डबल मर्डर कर चुका है। कुछ समय पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आया था।

चार नवंबर की रात गुरसहायगंज के जीटी रोड स्थित जर्जर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर के सरकारी आवास में यह वारदात हुई थी। मूलरूप से फर्रुखाबाद के पखना निवासी रेलवे टिकट विक्रेता संजीव अपनी पत्नी शिखा और बच्चों के साथ यहां रहते थे। घटना के बाद संजीव का शव चारपाई और शिखा का शव तख्त पर पड़ा मिला था। डेढ़ साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल मिली थी। उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी जान बच गई।

सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से सफलता पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह के निर्देशन में एसओजी, सर्विलांस और स्थानीय पुलिस की पांच टीमें आरोपी की तलाश में लगाई गई थीं। सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से तालग्राम थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव निवासी योगेश सिंह राजपूत उर्फ पंगा को चिह्नित किया गया। रविवार शाम कसारी गांव के जंगल में पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी ने तीन राउंड फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैरों में गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी छत पर लगी पन्नी और तिरपाल फाड़कर घर में दाखिल हुआ था। आहट होने पर दंपती जाग गए तो उसने सफेदे के डंडे से पति पत्नी पर हमला कर दिया। डंडे से ही मारकर पति की हत्या कर दी। उनकी पत्नी को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। मामसूम बच्ची पर भी हमला किया। इसके बाद मारी गई सिखा की लाश से ही उसने दरिंदगी की। महिला का रेप करने के बाद घर में मौजूद पांच हजार रुपये, एटीएम कार्ड और जरूरी दस्तावेज लेकर भाग गया था।

ताला और कुंडी बंद होने से छत से घर में घुसा घर में ताला और कुंडी लगा होने के चलते छत के रास्ते आरोपी अंदर घुसा। पुलिस की पूछताछ में योगेश ने बताया कि उसने मकान के आंगन में ऊपर लगी पन्नी और तिरपाल को किनारे से फाड़ दिया था। छत के रास्ते घर के अंदर प्रवेश किया। वारदात को अंजाम देने के बाद भी वह इसी रास्ते से बाहर निकल गया। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर इस रास्ते का निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए।

एक बेटा रिश्तेदारी में था, मासूम ने मौत को दी मात संजीव और शिखा के दो बच्चों में आठ वर्षीय बेटा घटना वाली रात अशोक नगर स्थित एक रिश्तेदार के घर पर था। इस वजह से वह वारदात की चपेट में आने से बच गया। वहीं डेढ़ साल की बेटी घर में ही मौजूद थी। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी।

अपराधी प्रवृत्ति का है योगेश पुलिस के अनुसार गिरफ्तार योगेश सिंह राजपूत उर्फ पंगा का आपराधिक इतिहास रहा है। वह तालग्राम थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव का निवासी है। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट समेत नौ संगीन मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। पुलिस उसे आदतन अपराधी बता रही है।

15 अगस्त को जेल से आया था बाहर चार साल पहले भोजापुर में मां-बेटी की नृशंस हत्या के मामले में जेल जा चुका योगेश 15 अगस्त को रिहा हुआ था। इसके बाद सात नवंबर को आर्म्स एक्ट के पुराने मुकदमे में गिरफ्तारी वारंट के आधार पर उसे दोबारा जेल भेजा गया था। अब गुरसहायगंज के दंपती हत्याकांड में नाम सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई में वह फिर पकड़ा गया।