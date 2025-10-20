यूपी में बीवी की हत्या कर घर में दफनाया शव, छह फिट खुदाई के बाद मिली लाश, ऐसे खुला राज

संक्षेप: बहराइच में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी की कथित रूप से हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को घर के अंदर छह फीट गहरा दफना दिया। पत्नी के लापता होने के बाद मायके वालों की शिकायत पर जब पुलिस ने जांच शुरू की तो मामले का खुलासा हुआ।

यूपी के बहराइच से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां जरवल रोड थाना क्षेत्र के नरपतपुरवा गांव में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या कर शव को घर के अंदर ही दफना दिया। पुलिस ने रविवार को छह फुट तक खुदाई करने के बाद महिला का शव बरामद किया। आरोपति पति हरिकिशन फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं, इस घटना के खुलासे से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) रामानंद प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि नरपतपुरवा गांव की रहने वाली 45 साल की फूला देवी के मायके वालों ने 13 अक्टूबर को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पता चला कि फूला के लापता होने से कुछ दिन पहले हरियाणा की एक फैक्ट्री में काम करने वाला उसका पति हरिकिशन घर लौटा था। पुलिस को हरिकिशन के कमरे में गीली मिट्टी दिखाई दी, जिस पर संदेह हुआ। इसके बाद पुलिस ने खोदाई शुरू कराई। एएसपी ने बताया कि खोदाई के दौरान सड़न आने लगी और थोड़ा और खोदने पर फूला देवी का शव बरामद हो गया।