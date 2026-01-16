पत्नी के अवैध रिश्तों ने ली एक और पति की जान, शराब पिलाने के बाद प्रेमी संग की हत्या

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsHusband murdered after being given alcohol, body thrown on railway tracks another wife becomes a killer for her lover
संक्षेप:

Jan 16, 2026 06:37 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, मंडी धनौरा (अमरोहा) संवाददाता
यूपी के अमरोहा में कस्बा अट्टा निवासी टिंकू की मौत ट्रेन हादसा नहीं थी बल्कि पत्नी ने प्रेमी से उसकी हत्या कराई थी। शराब पिलाने के बाद गमछे से गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतारा गया था। हादसे में मौत दर्शाने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर फेंका गया था। 22 घंटे की माथापच्ची के बाद हुए घटना के चौंकाने वाले खुलासे ने हर किसी को सन्न कर दिया। टिंकू अवैध संबंधों में अड़चन बन रहा था लिहाजा दोनों ने षडयंत्र रचते हुए उसे रास्ते से हटाने की पटकथा लिखी थी। पुलिस ने मामले में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

बीती 14 जनवरी की सुबह नौगावां सादात रेलवे फाटक पर ट्रैक के बीचोबीच एक युवक का शव पड़ा मिला था। मृतक की शिनाख्त मंडी धनौरा के कस्बा अट्टा निवासी टिंकू की शक्ल में हुई थी। डायल 112 के बाद इवेंट पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटने यानी दम घुटने से टिंकू की मौत होने की बात सामने आई थी। इतना ही नहीं उसके शरीर में एल्कोहल की भी पुष्टि हुई थी।

किसी बड़ी वारदात का इशारा मिलने पर पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई तो कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। पुलिस के मुताबिक टिंकू पेशे से मजदूर था। साल 2020 में उसकी शादी संगीता के साथ हुई थी। वहीं, शादी के पहले से ही संगीता के बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव मानपुर निवासी पेशे से चालक नरसिंह देव से प्रेम संबंध थे जो शादी के बाद भी खत्म नहीं हुए।

बीती 13-14 जनवरी की मध्य रात्रि नरदेव सिंह प्रेमिका संगीता से मिलने के लिए उसकी ससुराल आया था। इसी दौरान दोनों ने टिंकू को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। इसके लिए नरदेव सिंह ने पहले टिंकू को भरपूर शराब पिलाई और फिर जब नशा उस पर हावी हो गया तो वह उसे रेलवे ट्रैक पर ले गया। जहां गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर मौत को ट्रेन हादसा दर्शाने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। गुरुवार को एएसपी अखिलेश भदौरिया ने पुलिस कार्यालय सभागार में हत्याकांड का खुलासा किया।

सीसीटीवी फुटेज बनी खुलासे में मददगार

मंडी धनौरा। टिंकू की मौत की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती था क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण दम घुटना बताया गया था। लिहाजा, पुलिस ने कस्बा अट्टा से नौगावां सादात रेलवे फाटक की ओर जाने वाले रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू की। फुटेज में नरसिंह देव व टिंकू साथ जाते हुए कई कैमरों में कैद हुए। वहीं, सर्विलांस की पड़ताल में भी दोनों के मोबाइल की लोकेशन एक ही स्थान पर मिली।

ससुराल वालों को भी लग चुकी थी संगीता के प्रेम संबंधों की भनक

मंडी धनौरा। नरसिंह देव प्रेमिका संगीता से मिलने के लिए बेधड़क उसकी ससुराल में वक्त-बेवक्त आता-जाता रहता था। टिंकू व उसके परिजनों को दोनों के अवैध संबंधों का का पता चल चुका था। नरसिंह देव को लेकर मोहल्ले के लोग भी तरह तरह की चर्चा करते रहते थे। जिसके चलते ही नरसिंह देव ने संगीता के साथ मिलकर टिंकू की हत्या की साजिश रची।

एएसपी अखिलेश भदौरिया के अनुसार मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त गमछा व मृतक का मोबाइल बरामद कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। रिमांड मंजूर होने पर दोनों को जेल भेज दिया गया है। मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।