Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

महिला डॉक्टर का न्यूड वीडियो बना ब्लैकमेल करने लगा पति, तोड़ दी हर हद

By Ajay Singh
प्रमुख संवाददाता, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

महिला डॉक्टर ने अपने एनेस्थेसियोलॉजिस्ट पति पर आरोप लगाया है कि वह उसे बेहोश कर देता था। ऐसे बेहोशी की हालत में पति ने उनका न्यूड फोटो और वीडियो बना लिया। फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल करने लगा। पति ने उन्हें ब्लैकमेल कर फॉर्च्यूनर खरीदी। 

husband made nude video of female doctor and started blackmailing her crossed all limits
महिला डॉक्टर का न्यूड वीडियो बना ब्लैकमेल करने लगा पति

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक महिला डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ है उससे हर कोई हैरान रह गया है। लोग कह रहे हैं कि आज के समय में जब इतनी पढ़ी-लिखी और सक्षम महिला के साथ इस तरह का शोषण और अन्याय हो सकता है तो फिर किसी सामान्य महिला के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। गोरखपुर के शाहपुर क्षेत्र की की रहने वाली इस महिला डॉक्टर ने अपने एनेस्थेसियोलॉजिस्ट पति, सास-ससुर और ननद पर गंभीर आरोप लगाते हुए शाहपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

महिला डॉक्टर का आरोप है कि शादी के बाद पति ने दहेज में फॉर्च्यूनर कार की मांग को लेकर प्रताड़ित किया, नशीला पदार्थ देकर बेहोश करने के बाद उसके अश्लील फोटो और वीडियो बनाए तथा वायरल करने की धमकी देकर 32.50 लाख रुपये वसूल लिए। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि पति ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली और विरोध करने पर हत्या का प्रयास किया। पीड़िता के अनुसार उसकी शादी 29 नवंबर 2019 को छत्तीसगढ़ के एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट से हुई थी। महिला डॉक्टर का कहना है कि उनके पिता ने शादी में करीब 50 लाख रुपये खर्च किए थे।

ये भी पढ़ें:यूपी में मुख्यमंत्री युवा सलाहकार समिति, BJP विधायक ने CM योगी को भेजा प्रस्ताव

बेहोश करके बनाता था अश्लील वीडियो

महिला डॉक्टर का आरोप है कि उनका पति कई बार कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर देता था। बेहोशी की हालत में उसके अश्लील फोटो और वीडियो बना लिया। बाद में इन्हीं वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। परिवार की इज्जत बचाने के लिए उनके माता-पिता ने 28 मार्च 2022 को 32.50 लाख रुपये फॉर्च्यूनर खरीदने के नाम पर ससुराल पक्ष को दिए। पीड़िता ने बताया कि 14 अप्रैल 2022 को बेटे को जन्म दिया, लेकिन इसके बाद भी प्रताड़ना नहीं रुकी। ससुराल में उन्हें लगातार परेशान किया जाता रहा। वह यह सब कुछ बर्दाश्त कर रही थीं लेकिन इसी बीच पति ने हर हद तोड़। महिला डॉक्टर का आरोप है कि पति ने एनेस्थीसिया विभाग में कार्यरत एक महिला डॉक्टर से बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली।

डॉक्टर फैमिली की चर्चा

यह मामला सामने आने के बाद आसपास के इलाके में हर कोई इस बारे में चर्चा कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि सख्त कानूनों और महिलाओं में आई जागरूकता के बावजूद अब भी पढ़ी-लिखी और आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। यह परिवार और समाज किसी के लिए भी ठीक नहीं है। पुलिस कार्रवाई अपनी जगह है लेकिन परिवार और समाज को भी ऐसी घटनाओं के बारे में विचार करने की जरूरत है।

ये भी पढ़ें:इस इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी, योगी सरकार ने दिए 10 करोड़
ये भी पढ़ें:झोलाछाप ने बिना सुन्न किए गर्भवती का फाड़ा पेट, जच्चा-बच्चा दोनों की मौत
ये भी पढ़ें:उद्योग, ग्रामीण विकास और ऊर्जा, सरकार ने पेश किया 59,019 करोड़ का अनुपूरक बजट

क्या बोली पुलिस

गोरखपुर के शाहपुर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि पति, सास, ससुर और ननद पर हत्या के प्रयास, दहेज उत्पीड़न, ना तलाक दूसरी शादी आदि धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य और सबूत सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News Husband Wife अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।