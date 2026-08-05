महिला डॉक्टर का न्यूड वीडियो बना ब्लैकमेल करने लगा पति, तोड़ दी हर हद

महिला डॉक्टर ने अपने एनेस्थेसियोलॉजिस्ट पति पर आरोप लगाया है कि वह उसे बेहोश कर देता था। ऐसे बेहोशी की हालत में पति ने उनका न्यूड फोटो और वीडियो बना लिया। फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल करने लगा। पति ने उन्हें ब्लैकमेल कर फॉर्च्यूनर खरीदी।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक महिला डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ है उससे हर कोई हैरान रह गया है। लोग कह रहे हैं कि आज के समय में जब इतनी पढ़ी-लिखी और सक्षम महिला के साथ इस तरह का शोषण और अन्याय हो सकता है तो फिर किसी सामान्य महिला के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। गोरखपुर के शाहपुर क्षेत्र की की रहने वाली इस महिला डॉक्टर ने अपने एनेस्थेसियोलॉजिस्ट पति, सास-ससुर और ननद पर गंभीर आरोप लगाते हुए शाहपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

महिला डॉक्टर का आरोप है कि शादी के बाद पति ने दहेज में फॉर्च्यूनर कार की मांग को लेकर प्रताड़ित किया, नशीला पदार्थ देकर बेहोश करने के बाद उसके अश्लील फोटो और वीडियो बनाए तथा वायरल करने की धमकी देकर 32.50 लाख रुपये वसूल लिए। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि पति ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली और विरोध करने पर हत्या का प्रयास किया। पीड़िता के अनुसार उसकी शादी 29 नवंबर 2019 को छत्तीसगढ़ के एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट से हुई थी। महिला डॉक्टर का कहना है कि उनके पिता ने शादी में करीब 50 लाख रुपये खर्च किए थे।

बेहोश करके बनाता था अश्लील वीडियो महिला डॉक्टर का आरोप है कि उनका पति कई बार कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर देता था। बेहोशी की हालत में उसके अश्लील फोटो और वीडियो बना लिया। बाद में इन्हीं वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। परिवार की इज्जत बचाने के लिए उनके माता-पिता ने 28 मार्च 2022 को 32.50 लाख रुपये फॉर्च्यूनर खरीदने के नाम पर ससुराल पक्ष को दिए। पीड़िता ने बताया कि 14 अप्रैल 2022 को बेटे को जन्म दिया, लेकिन इसके बाद भी प्रताड़ना नहीं रुकी। ससुराल में उन्हें लगातार परेशान किया जाता रहा। वह यह सब कुछ बर्दाश्त कर रही थीं लेकिन इसी बीच पति ने हर हद तोड़। महिला डॉक्टर का आरोप है कि पति ने एनेस्थीसिया विभाग में कार्यरत एक महिला डॉक्टर से बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली।

डॉक्टर फैमिली की चर्चा यह मामला सामने आने के बाद आसपास के इलाके में हर कोई इस बारे में चर्चा कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि सख्त कानूनों और महिलाओं में आई जागरूकता के बावजूद अब भी पढ़ी-लिखी और आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। यह परिवार और समाज किसी के लिए भी ठीक नहीं है। पुलिस कार्रवाई अपनी जगह है लेकिन परिवार और समाज को भी ऐसी घटनाओं के बारे में विचार करने की जरूरत है।