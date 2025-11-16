फंदे पर पत्नी का शव देखकर होश खो बैठा पति, रोता हुआ घर से निकला और अगले दिन लटकी मिली लाश

संक्षेप: बहराइच में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने फांसी लगा ली। पत्नी को फंदे पर लटका देखकर पति अपने होश खो बैठा और रोता हुआ घर से निकल गया। अगले दिन उसने भी फांसी लगाकर जान दे दी।

यूपी के बहराइच में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने फांसी लगा ली। पत्नी को फंदे पर लटका देखकर पति अपने होश खो बैठा और रोता हुआ घर से निकल गया। घर वालों ने जब उसकी खोजबीन शुरू की तो अगले दिन बाग में उसका पेड़ से शव लटका मिला। पति-पत्नी की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। पड़ोसी और गाउंव वाले सन्नाटे में हैं। सभी की आंखें नम हैं। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना नानपारा इलाके परसा अगैय्या की है। यहां शनिवार की रात पप्पू(30) की पत्नी बिट्टन(28) की सन्दिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटकी मिली थी। गांव में लोगों को जानकारी हुई। ससुरालीजन भी आ गए। बताया जा रहा है कि पत्नी की मौत से आहत पप्पू घर से रोता हुआ बाहर निकला और दोबारा वापस नहीं लौटा। पप्पू का कहीं पता नहीं चला रविवार की दोपहर गांव के बाहर बकरी चराने गए बालकों ने पप्पू का शव पेड़ की डाल के सहारे लटकता देखा तो शोर किया।