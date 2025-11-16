Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newshusband lost consciousness seeing his wife body from noose left house crying next day her body was found hanging
फंदे पर पत्नी का शव देखकर होश खो बैठा पति, रोता हुआ घर से निकला और अगले दिन लटकी मिली लाश

फंदे पर पत्नी का शव देखकर होश खो बैठा पति, रोता हुआ घर से निकला और अगले दिन लटकी मिली लाश

संक्षेप: बहराइच में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने फांसी लगा ली। पत्नी को फंदे पर लटका देखकर पति अपने होश खो बैठा और रोता हुआ घर से निकल गया। अगले दिन उसने भी फांसी लगाकर जान दे दी।

Sun, 16 Nov 2025 02:27 PMDinesh Rathour नानपारा (बहराइच)
share Share
Follow Us on

यूपी के बहराइच में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने फांसी लगा ली। पत्नी को फंदे पर लटका देखकर पति अपने होश खो बैठा और रोता हुआ घर से निकल गया। घर वालों ने जब उसकी खोजबीन शुरू की तो अगले दिन बाग में उसका पेड़ से शव लटका मिला। पति-पत्नी की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। पड़ोसी और गाउंव वाले सन्नाटे में हैं। सभी की आंखें नम हैं। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना नानपारा इलाके परसा अगैय्या की है। यहां शनिवार की रात पप्पू(30) की पत्नी बिट्टन(28) की सन्दिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटकी मिली थी। गांव में लोगों को जानकारी हुई। ससुरालीजन भी आ गए। बताया जा रहा है कि पत्नी की मौत से आहत पप्पू घर से रोता हुआ बाहर निकला और दोबारा वापस नहीं लौटा। पप्पू का कहीं पता नहीं चला रविवार की दोपहर गांव के बाहर बकरी चराने गए बालकों ने पप्पू का शव पेड़ की डाल के सहारे लटकता देखा तो शोर किया।

ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक युवक के पिता मांगू ने बताया कि पप्पू के ससुराल वालों ने धमकी दी थी। इससे वह और परेशान था। पप्पू की दो बेटियां हैं एक तीन साल की है दूसरी पांच साल की है। दोनों की मौत से गांव के लोग खासे परेशान हैं। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Bahraich News Up Latest News Suicide Case अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |