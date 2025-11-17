जुए में पत्नी को हार गया पति, दोस्तों ने किया गैंगरेप; ससुर और जेठ ने भी किया यौन शोषण

संक्षेप: बागपत में जहां एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना और जानलेवा हमलों जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि जुए में हारने के बाद पति ने उसे अपने दोस्तों के साथ जबरन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया।

यूपी के बागपत में रिश्तों की मर्यादा और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष के कई सदस्यों पर यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना और जानलेवा हमले जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के मुताबिक उसके पति ने जुए में हारने के बाद अपने दोस्तों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। साथ ही तेजाब से हमला और जान से मारने की भी कोशिश की।

मामला बिनौली थाना क्षेत्र के निवाड़ा गांव का है। पीड़िता के मुताबिक, उसकी शादी 24 अक्टूबर 2024 को मेरठ जिले के खिवाई गांव के रहने वाले दानिश से हुई थी। आरोप है कि शादी के तुरंत बाद से ही उसका पति शराब और जुए की लत में डूबा रहता था। एक दिन जुए में हारने के बाद पति ने उसे अपने दोस्तों के साथ जबरन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। पीड़िता का दावा है कि पति के दोस्तों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया।

विवाहिता ने आरोप लगाया कि ससुराल में भी उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा। उसके ससुर,जेठ और ननदोई ने भी जबरन शारीरिक शोषण किया। इस दौरान जब वह गर्भवती हुई तो उसका जबरन गर्भपात करा दिया गया। साथ ही दहेज को लेकर उसे प्रताड़ना और ताने झेलने पड़े। पीड़िता के अनुसार, अत्याचार यहीं तक सीमित नहीं रहे। उस पर तेजाब से हमला किया गया और एक बार उसे नदी में धक्का देकर मारने की कोशिश भी की गई। राहगीरों की मदद से उसकी जान बची और वह किसी तरह मायके पहुंच चुकी। वहां उसने परिजनों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद सभी दंग रह गए।