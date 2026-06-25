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पत्नी को मनाने के चक्कर में जेल चला गया पति, रूठकर मायके गई बीवी देखने तक नहीं आई

Dinesh Rathour हसनपुर, (अमरोहा)
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अमरोहा में पति से नाराज होकर पत्नी अपने मायके चली गई। पत्नी को बुलाने के लिए पति ने कई प्रयास किए। उसकी सहानुभूति पाने के लिए पति ने अपने हाथ में गोली तक मार ली। अफवाह फैलाने के चक्कर में पुलिस ने पति को जेल में डाल दिया लेकिन पत्नी उसे देखने तक नहीं आई। इसको लेकर चर्चा हो रही है।

पत्नी को मनाने के चक्कर में जेल चला गया पति, रूठकर मायके गई बीवी देखने तक नहीं आई

Amroha News: घर-परिवार में छोटी-छोटी बातों को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर ही झगड़े हो जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें आपस तालमेल के जरिए सुलझा लिया जाता है, लेकिन कुछ मामले इतने बढ़ जाते हैं उनका निपटारा करना मुश्किल हो जाता है। कई बार बात पुलिस और जेल तक भी पहुंच जाती है। ऐसा ही मामला यूपी के अमरोहा से सामने आया है। यहां पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर नाराजगी हो गई। पति ने पत्नी को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं मानी। एक दिन पत्नी रूठकर मायके चली गई। पत्नी की सहानुभूति पाने के लिए पति ने खुद की बांह में गोली मार ली। गुमराह करने के लिए पुलिस को सूचना दी कि अज्ञात व्यक्तियों ने जान से मारने की नीयत से उसे गोली मार दी है। जांच के दौरान हकीकत सामने आई। पुलिस ने युवक को गिफ्तार कर उसकी निशानदेही पर तमंचा बरामद कर लिया। कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। लेकिन पत्नी अपने पति को देखने तक नहीं आई।

घटना मंगलवार रात कोतवाली क्षेत्र के गांव माछरा-भगवानपुर की है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि गांव के तेजपाल पुत्र रूपंचद ने बुधवार को तहरीर देते हुए बताया कि उसके भाई मनोज को गांव के नजदीक बाग में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की नीयत से गोली मार दी है। गोली से बांह पर जख्म हो गया है। घायल को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से उपचार बाद छुट्टी दे दी। अज्ञात के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। विवेचना एवं घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान दारोगा प्रमोद कुमार को पता लगा कि मनोज ने स्वयं अपनी बाईं बांह में गोली मारी है। पुलिस को गुमराह करने के लिए घटना को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अंजाम देना बताया गया। पुलिस की जांच में खुलासा होने के बाद सभी ग्रामीण हैरान रह गए।

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गोली मारने के बाद भी नहीं मिली पत्नी की सहानुभूति

पुलिस ने मनोज से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका अपनी पत्नी से घरेलू विवाद चल रहा था। लगभग एक माह पूर्व पत्नी मायके चली गई थी तथा वापस आने से इंकार कर रही थी। बीती 23 जून को पत्नी अपने भाई के साथ दिल्ली स्थित आवास पर रहने चली गई, जिससे वह अत्यधिक क्षुब्ध हो गया। शराब के नशे में उसने अपनी पत्नी को वापस बुलाने के उद्देश्य से सहानुभूति प्राप्त करने हेतु तमंचे से अपनी बांह में खुद गोली मार ली तथा अपने बड़े भाई को झूठी सूचना दी कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने बाग में उसे गोली मार दी है। उसका उद्देश्य था कि घटना की सूचना मिलने पर उसकी पत्नी वापस उसके पास आ जाएगी। हालांकि उसके बाद भी पत्नी मायके से नहीं आई। बताया जा रहा है कि मनोज बहुत ज्यादा शराब पीता है, जिससे अक्सर पत्नी से उसकी अनबन रहती है।

‘प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राजेश कुमार तिवारी का कहना है कि आरोपी मनोज को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर बाग में झाड़ियों से तमंचा बरामद कर लिया है। अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया।’

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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