हथौड़ा मारकर की पति ने की पत्नी की हत्या, दो दिन बाद पेड़ से लटका मिला आरोपी का शव

संक्षेप: उन्नाव में दो दिन पहले पत्नी की हत्या करने के आरोपी का शव बृहस्पतिवार को पेड़ से लटका मिला। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान गंगाघाट थाना इलाके के लालतखेड़ा गांव के राजेश के रूप में हुई है।

Thu, 16 Oct 2025 06:27 PMDinesh Rathour उन्नाव
यूपी के उन्नाव में दो दिन पहले पत्नी की हत्या करने के आरोपी का शव बृहस्पतिवार को पेड़ से लटका मिला। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान गंगाघाट थाना इलाके के लालतखेड़ा गांव के राजेश के रूप में हुई है, जिसका शव पास के आम के बाग में एक पेड़ से लटका मिला। अधिकारियों ने बताया कि राजेश ने मंगलवार रात घरेलू झगड़े के दौरान अपनी पत्नी सीमा की कथित तौर पर हथौड़े से प्रहार कर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने पुलिस को फोन करके घटना की सूचना दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले वह फरार हो गया।

सीमा के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने राजेश, उसके माता-पिता, भाइयों और बहन के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया था और ससुराल पक्ष के कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि राजेश समेत कई लोग फरार थे। ग्रामीणों ने बृहस्पतिवार सुबह राजेश का शव पेड़ से लटका देखा और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपक यादव ने कहा, “राजेश दहेज हत्या के एक मामले में वांछित था। उसे गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उसने अपनी जान दे दी।” सीमा के पिता राम कुमार ने आरोप लगाया कि राजेश शराब का आदी था और अक्सर उनकी बेटी को दहेज के लिए परेशान करता था। दंपति के परिवार में उनके दो बेटे सार्थक (पांच) और नमन (चार) हैं।