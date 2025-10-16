हथौड़ा मारकर की पति ने की पत्नी की हत्या, दो दिन बाद पेड़ से लटका मिला आरोपी का शव

संक्षेप: उन्नाव में दो दिन पहले पत्नी की हत्या करने के आरोपी का शव बृहस्पतिवार को पेड़ से लटका मिला। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान गंगाघाट थाना इलाके के लालतखेड़ा गांव के राजेश के रूप में हुई है।

यूपी के उन्नाव में दो दिन पहले पत्नी की हत्या करने के आरोपी का शव बृहस्पतिवार को पेड़ से लटका मिला। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान गंगाघाट थाना इलाके के लालतखेड़ा गांव के राजेश के रूप में हुई है, जिसका शव पास के आम के बाग में एक पेड़ से लटका मिला। अधिकारियों ने बताया कि राजेश ने मंगलवार रात घरेलू झगड़े के दौरान अपनी पत्नी सीमा की कथित तौर पर हथौड़े से प्रहार कर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने पुलिस को फोन करके घटना की सूचना दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले वह फरार हो गया।

सीमा के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने राजेश, उसके माता-पिता, भाइयों और बहन के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया था और ससुराल पक्ष के कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि राजेश समेत कई लोग फरार थे। ग्रामीणों ने बृहस्पतिवार सुबह राजेश का शव पेड़ से लटका देखा और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।