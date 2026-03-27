पति ने आयरन से वार कर पत्नी को मार डाला, तलाक के एक साल बाद भी साथ रह रहे थे दोनों

प्रयागराज घरेलू विवाद के दौरान एक शख्स ने अपनी पत्नी पर इलेक्ट्रिक प्रेस से कई प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। फिर खुद ही पुलिस को फोन कर सूचना दी। दोनों तलाक के एक साल बाद भी साथ रह रहे थे। दोनों की शादी 2021 मेट्रोमोनियल एप के जरिए हुई थी।

Prayagraj News: यूपी के प्रयागराज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां झूंसी के चमनगंज में बुधवार को घरेलू कलह ने खौफनाक रूप ले लिया। विवाद के दौरान एक शख्स ने अपनी पत्नी पर इलेक्ट्रिक प्रेस से कई प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। फिर खुद ही पुलिस को फोन कर सूचना दी। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मूलरूप से जौनपुर का रहने वाला हेमंत शर्मा चमनगंज में अपनी मां मुन्नी देवी और बहन गौरी के साथ रहता है। वह झूंसी पुलिस बूथ के पास बैग की दुकान चलाता है। उसकी शादी 2021 में मेट्रोमोनियल एप के जरिए पंजाब के गुरदासपुर जिले में धारीवाल के रहने वाले बशीर गसीह की बेटी स्वीटा से हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे और अक्सर विवाद होता था। पुलिस के मुताबिक, बुधवार सुबह भी दोनों के बीच कहासुनी हुई। शाम को हेमंत के घर लौटने पर फिर बहस होने लगी।

इसी दौरान हेमंत ने इलेक्ट्रिक प्रेस से स्वीटा के सिर पर कई प्रहार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद हेमंत ने मां और तीन साल की बेटी एस्टर को दुकान पर छोड़ा, फिर घर लौटकर खुद पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। थाना प्रभारी महेश मिश्रा ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।