पति ने आयरन से वार कर पत्नी को मार डाला, तलाक के एक साल बाद भी साथ रह रहे थे दोनों
प्रयागराज घरेलू विवाद के दौरान एक शख्स ने अपनी पत्नी पर इलेक्ट्रिक प्रेस से कई प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। फिर खुद ही पुलिस को फोन कर सूचना दी। दोनों तलाक के एक साल बाद भी साथ रह रहे थे। दोनों की शादी 2021 मेट्रोमोनियल एप के जरिए हुई थी।
Prayagraj News: यूपी के प्रयागराज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां झूंसी के चमनगंज में बुधवार को घरेलू कलह ने खौफनाक रूप ले लिया। विवाद के दौरान एक शख्स ने अपनी पत्नी पर इलेक्ट्रिक प्रेस से कई प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। फिर खुद ही पुलिस को फोन कर सूचना दी। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
मूलरूप से जौनपुर का रहने वाला हेमंत शर्मा चमनगंज में अपनी मां मुन्नी देवी और बहन गौरी के साथ रहता है। वह झूंसी पुलिस बूथ के पास बैग की दुकान चलाता है। उसकी शादी 2021 में मेट्रोमोनियल एप के जरिए पंजाब के गुरदासपुर जिले में धारीवाल के रहने वाले बशीर गसीह की बेटी स्वीटा से हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे और अक्सर विवाद होता था। पुलिस के मुताबिक, बुधवार सुबह भी दोनों के बीच कहासुनी हुई। शाम को हेमंत के घर लौटने पर फिर बहस होने लगी।
इसी दौरान हेमंत ने इलेक्ट्रिक प्रेस से स्वीटा के सिर पर कई प्रहार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद हेमंत ने मां और तीन साल की बेटी एस्टर को दुकान पर छोड़ा, फिर घर लौटकर खुद पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। थाना प्रभारी महेश मिश्रा ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
तलाक के बाद भी साथ रह रहे थे दोनों
पुलिस के अनुसार, पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और करीब एक वर्ष पहले दोनों का तलाक हो चुका था। तीन साल की बेटी की परवरिश के कारण दोनों एक ही घर में रह रहे थे। झगड़े से घर का माहौल तनावपूर्ण बना रहता था। तीन साल की मासूम बच्ची के सिर से मां का साया उठने से हर कोई दुखी है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें