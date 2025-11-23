Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsHusband kills wife for cooking soybean vegetable
सब्जी को लेकर पति का फूटा गुस्सा, सोयाबीन बनाने पर पत्नी की ईंट से कूचकर की हत्या

सब्जी को लेकर पति का फूटा गुस्सा, सोयाबीन बनाने पर पत्नी की ईंट से कूचकर की हत्या

संक्षेप:

सिद्धार्थनगर में एक महिला की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सोयाबीन की सब्जी बनाने पर भड़के पति ने ईंट से सिर पर वार कर अपनी पत्नी की जान ले ली। पहले पति ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन पुलिस की पूछताछ में सच सामने आ गया।

Sun, 23 Nov 2025 05:23 PMPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान टीम, सिद्धार्थनगर
share Share
Follow Us on

यूपी के सिद्धार्थनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां चिल्हिया थाना क्षेत्र के बोकनार गांव में शुक्रवार रात आठ बजे एक महिला के सिर पर प्रहार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या का खुलासा हो गया है। उसका कातिल कोई और नहीं उसका पति ही निकला जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का कारण सिर्फ इतना था कि पत्नी ने सोयाबीन की सब्जी बनाने की बात बताई तो पति ने आपा खोकर उसके सिर पर प्रहार कर मौत की नींद सुला दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एएसपी प्रशांत कुमार प्रसाद ने रविवार को पुलिस लाइंस में घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की रात करीब आठ बजे चिल्हिया थाना क्षेत्र के बोकनार गांव में 32 साल की हाजरा का शव गांव के बाहर एक झोपड़ी में मिला था। जिसमें पति-पत्नी रहते थे। महिला के सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। जिसे देख कर अनुमान लगाया जा रहा था कि वजनदार चीज से उसके सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी गई है। मृतका के पति कमरुद्दीन पुत्र स्व अमीन ने पत्नी की अज्ञात व्यक्ति द्वारा करने की सूचना ग्रामीणों के साथ 112 पर भी दे दी थी।

थानाध्यक्ष चिल्हिया राजेश तिवारी भी मौके पर पहुंच गए थे। पूछताछ में वह एक ही बात कह रहा था कि वह चिल्हिया गया था लौट कर देखा तो पत्नी की हत्या हो चुकी थी। एएसपी ने बताया कि कमरुद्दीन की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ धारा 103 बीएनएस दर्ज कर खुलासा के लिए चिल्हिया थाना के साथ एसओजी लगाई गई थी।

ये भी पढ़ें:छात्र ने ट्रांसफार्मर पर चढ़कर की आत्महत्या, CCTV में कैद हुई दर्दनाक घटना

शक के आधार पर मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पहले कुछ कुबूल नहीं किया लेकिन बाद में टूट गया। उसने पत्नी की हत्या की बात कुबूल कर ली। उसकी निशानदेही पर आलाकत्ल दो ईंट व खून से सनी एक जींस पैंट बरामद कर ली। पूछताछ में बताया कि वह रात आठ बजे घर पहुंचा तो पत्नी से पूछा कि क्या बनाया है तो उसने सोयाबीन की सब्जी बनाने की बात कही इससे नाराजगी बढ़ गई और कहा सुनी के बाद उसपर ईंट से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी थी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Siddhart Nagar News Siddhart Nagar Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |