सब्जी को लेकर पति का फूटा गुस्सा, सोयाबीन बनाने पर पत्नी की ईंट से कूचकर की हत्या

संक्षेप: सिद्धार्थनगर में एक महिला की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सोयाबीन की सब्जी बनाने पर भड़के पति ने ईंट से सिर पर वार कर अपनी पत्नी की जान ले ली। पहले पति ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन पुलिस की पूछताछ में सच सामने आ गया।

यूपी के सिद्धार्थनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां चिल्हिया थाना क्षेत्र के बोकनार गांव में शुक्रवार रात आठ बजे एक महिला के सिर पर प्रहार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या का खुलासा हो गया है। उसका कातिल कोई और नहीं उसका पति ही निकला जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का कारण सिर्फ इतना था कि पत्नी ने सोयाबीन की सब्जी बनाने की बात बताई तो पति ने आपा खोकर उसके सिर पर प्रहार कर मौत की नींद सुला दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एएसपी प्रशांत कुमार प्रसाद ने रविवार को पुलिस लाइंस में घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की रात करीब आठ बजे चिल्हिया थाना क्षेत्र के बोकनार गांव में 32 साल की हाजरा का शव गांव के बाहर एक झोपड़ी में मिला था। जिसमें पति-पत्नी रहते थे। महिला के सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। जिसे देख कर अनुमान लगाया जा रहा था कि वजनदार चीज से उसके सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी गई है। मृतका के पति कमरुद्दीन पुत्र स्व अमीन ने पत्नी की अज्ञात व्यक्ति द्वारा करने की सूचना ग्रामीणों के साथ 112 पर भी दे दी थी।

थानाध्यक्ष चिल्हिया राजेश तिवारी भी मौके पर पहुंच गए थे। पूछताछ में वह एक ही बात कह रहा था कि वह चिल्हिया गया था लौट कर देखा तो पत्नी की हत्या हो चुकी थी। एएसपी ने बताया कि कमरुद्दीन की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ धारा 103 बीएनएस दर्ज कर खुलासा के लिए चिल्हिया थाना के साथ एसओजी लगाई गई थी।