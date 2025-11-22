पत्नी की हत्या कर छत पर चढ़ा पति, 6 घंटे तक लहराता रहा तमंचा, पुलिस की सांसें अटकीं

संक्षेप: रामपुर में शनिवार को रामवीर ने पत्नी की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद वह मौके से भागकर लोडेड तमंचा लेकर गांव में ही एक मकान की छत पर चढ़ गया, जहां वह लगातार हथियार लहराता रहा। वहीं, पकड़ने गई पुलिस को भी पकड़ने में पसीने छूट गए।

यूपी के रामपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां सैफनी थाना क्षेत्र के लोधो वाला मझरा (रायपुर) में शनिवार सुबह घरेलू विवाद में रामवीर ने पत्नी की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद वह मौके से भागकर लोडेड तमंचा लेकर गांव में ही एक मकान की छत पर चढ़ गया, जहां वह लगातार हथियार लहराता रहा। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। शाम तक पुलिस आरोपी को समझा बुझाकर छत से नीचे उतारने का प्रयास करती रही। करीब छह घंटे बाद आरोपी बड़ी बहनों से मिलने के लिए छत से नीचे उतर आया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है।

ग्रामीणों के अनुसार दंपति के बीच कुछ दिनों से अनबन चल रही थी। मृतका दो दिन पहले ही मायके से मां के साथ ससुराल लौटी थी। परिजनों ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 11 बजे पत्नी शीला (32) खाना देने के लिए पति के पास गई। आरोप है कि इसी बीच रामवीर ने अपनी पत्नी के सिर पर गोली चला दी। गोली लगने से पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय शीला की मां घर में ही मौजूद थी। शीला की बेटी और एक बेटा गांव में ही स्कूल गए हुए थे, जबकि एक बेटा घर के बाहर खेल रहा था।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अब आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार समझाने का प्रयास करती रही। गांव में दहशत का माहौल बना हुआ था। सूचना मिलते ही एएसपी अनुराग सिंह, सीओ हर्षिता सिंह, थाना प्रभारी अजय कुमार मिश्रा सहित काफी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। थाना प्रभारी अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि छह घंटे की मशक्कत के बाद आरोपी को छत से नीचे उतार कर हिरासत में ले लिया है।