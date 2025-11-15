Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsHusband kills wife and commits suicide body found in room
बीवी की हत्या करने के बाद पति ने की खुदकुशी, बंद कमरे में मिला दोनों का खून से लथपथ शव

बीवी की हत्या करने के बाद पति ने की खुदकुशी, बंद कमरे में मिला दोनों का खून से लथपथ शव

संक्षेप: रायबरेली में एक युवक ने बांके से बीवी की गला काटकर हत्या कर दी। इस घटना को अंजाम देने के बाद उसने भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। शनिवार सुबह जब घर का दरवाजा देर तक नहीं खुलने पर इस घटना की जानकारी गांव वालों को हुई। 

Sat, 15 Nov 2025 02:16 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रायबरेली
यूपी के रायबरेली एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां शुक्रवार देर रात एक युवक ने बांके से बीवी की गला काटकर हत्या कर दी। इस घटना को अंजाम देने के बाद पति ने भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। शनिवार सुबह जब घर का दरवाजा देर तक नहीं खुला तब इसकी जानकारी पड़ोसियों को हुई। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

ये घटना खीरों थाना क्षेत्र के सुरजीपुर निहस्थ गांव का है। यहां रहने वाले 32 वर्षीय भीमराज उर्फ भीकू बीते शुक्रवार को अपने तीन बच्चों को ससुराल में छोड़ आया। घर पर उसकी 28 वर्षीय पत्नी सोनी देवी अकेले थी। रात के समय पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ तो पति ने बांके से पत्नी का गला काटकर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद पति भी फांसी पर झूल गया। शनिवार सुबह घर का दरवाजा न खुलने पर पड़ोसियों ने अंदर देखा तो महिला का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था और पति फांसी के फंदे से झूल रहा था।

पड़ोसियों के द्वारा सूचना डायल 112 पुलिस को दी गई। घटना के बाद मृतक के परिवार और बच्चों में कोहराम मच गया। घटना को लेकर गांव में जहां तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। गांव के कुछ लोगों का कहना है कि पति-पत्नी की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस की जांच के बाद ही इस घटना के बारे में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जांच के लिए मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई।

उधर, मेरठ के रोहटा रोड स्थित कॉलोनी में शर्मनाक वारदात सामने आई है। जहां सौतेले बाप ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपी ने मां-बेटी पर कैंची से हमला किया। किशोरी की गर्दन पर कैंची मार दी, जिससे वह घायल हो गई। आरोपी के खिलाफ शिकायत लेकर मां-बेटी थाने पहुंचीं, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

