महिला के साथ बिस्तर पर आशिक, पत्नी के सामने पति ने प्रेमी कर दिया काम तमाम, शव ठिकाने लगाया

बुलंदशहर में एक युवक को शादीशुदा महिला से अवैध संबंध था। महिला के पति को इसकी जानकारी नहीं थी। अक्सर ही दोनों चोरी छिपे मिला करते थे। पति ने दोनों को एक साथ देखकर पत्नी के प्रेमी को मार डाला।

Dinesh Rathour अनूपशहर, बुलंदशहरSun, 12 Oct 2025 10:39 PM
यूपी के बुलंदशहर में एक युवक को शादीशुदा महिला से अवैध संबंध था। महिला के पति को इसकी जानकारी नहीं थी। अक्सर ही दोनों चोरी छिपे मिला करते थे। एक दिन प्रेमी पत्नी के साथ बिस्तर पर आपत्तिजनक हालत में था तो पति कमरे में घुस गया और बीवी के सामने ही बहन-बहनोई संग मिलकर प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शव को ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने अवैध संबंधों में युवक की हत्या का खुलास करते हुए महिला और उसके पति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। युवक की हत्या के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

एसपी देहात डॉ. तेजवीर सिंह ने बताया है कि 112 नंबर पर पुलिस को सूचना मिली कि गांव भोपतपुर नंगला थाना अनूपशहर में खेत के किनारे एक युवक का शव पड़ा हुआ है। जिसकी शिनाख्त डेविड पुत्र ओमप्रकाश निवासी गांव नंगला भोपतपुर की रूप में की गई। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटना के साक्ष्य जुटाए। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए गांव की एक महिला, उसके पति तथा एक अन्य का नाम बताया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जिस पर आरोपियों ने अपना जुल्म स्वीकार कर लिया।

अभियुक्तों द्वारा बताया कि डेविड का आरोपी मुनेश की पत्नी अंजली के साथ प्रेम संबंध था। वह अक्सर अंजली से मिलने घर पर आया करता था। 11 अक्तूबर की रात मुनेश ने अपनी बहन मीना को फोन कर अंजली के कमरे में जाकर देखने को कहा गया। तो मीना ने कमरे में डेविड और अंजली आपत्तिजनक स्थिति में मिले। उसके बाद प्रेमपाल व उसकी बेटी मीना, मीना के पति प्रमोद द्वारा अंजली के सामने ही डेविड की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को गांव में ही खेत में फेंक दिया था।

कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि गांव भोपतपुर नंगला निवासी मृतक डेविड के पिता ओमप्रकाश ने अंजलि, मुनेश, प्रेमपाल, मीना, प्रमोद के विरुद्ध कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया दिया है। आरोपी अंजली व मुनेश को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया है। मृतक सबसे बड़ा बेटा था। उससे छोटा भाई धर्मेंद्र दो बहनें हैं। डेविड इंटर करने के बाद गांव में ही पिता के साथ खेती के कार्य में हाथ बंटाता था।