पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा, यूपी में होली से पहले सनसनीखेज मर्डर

सुजौली थाने के घूरे पुरवा निवासी सूरज पुत्र मुन्नालाल राजकीय विद्यालय रमपुरवा में निजी तौर पर सफाई कर्मचारी का कार्य कर रहा है। वह अपनी पत्नी रेखा और दो बच्चों के साथ रमपुरवा विधालय में ही रह रहा है। मंगलवार को सुबह 11 बजे पति पत्नी मामूली कहासुनी हुई। जिसमें पति ने पत्नी को लाठी से पीट पीटकर मौत के घाट उतार दिया। लोगों ने सूचना थानाध्यक्ष प्रकाश चंद्र शर्मा को दी। मौके पर पहुंची पुलिस व फोरेंसिक टीम ने तहकीकात की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने फरार पति को ताबड़तोड़ दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की मां चंपा की तहरीर पर पुलिस ने पति के खिलाफ धारा 103 (1) बीएनएस के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है।