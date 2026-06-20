बेटे को साथ ले जाने की जिद पर अड़ी पत्नी; गला काटकर पति ने मार डाला, डेढ़ घंटे शव के पास बैठा

बागपत के खैला गांव में बेटे को अपने पास रखने के विवाद में राहुल ने तीन साल के बेटे के सामने पत्नी मनीषा की गला काटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने खुद पुलिस को फोन कर सूचना दी। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

बागपत जिले के चांदीनगर का खैला गांव शनिवार को सनसनीखेज वारदात से दहल उठा। शनिवार दोपहर एक युवक ने अपने तीन साल के बेटे के सामने पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा कि मृतका बेटे को बेंगलुरु ले जाना चाहती थी, जबकि पति, बेटे को अपने पास रखने की जिद पर अड़ा था। हत्या के बाद आरोपी ने खुद पुलिस को कॉल कर हत्या की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और हत्यारोपी को हिरासत में ले लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। खैला गांव निवासी राहुल ने करीब छह साल पहले बिजनौर निवासी मनीषा के साथ हरिद्वार में प्रेम विवाह किया था। तब दोनों हरिद्वार की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे।

बेटे के साथ ले जाने की जिद पर अड़ी पत्नी ग्रामीणों ने बताया कि प्रेम विवाह करने के बाद राहुल और मनीषा खैला गांव में रहने लगे। करीब दो साल तक गांव में रहने के बाद दोनों दिल्ली जाकर रहने लगे। राहुल भजनपुरा में ऑटो चलाता था, जबकि मनीषा प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। इस बीच मनीषा ने बेटी किट्टो और बेटे कविष्क को जन्म दिया। बेटी को मनीषा ने अपनी सास शीला के पास छोड़ दिया था, जबकि बेटे का वह खुद पालन पोषण कर रही थी।

धारदार हथियार की पत्नी की हत्या कर दी परिजनों के अनुसार शादी के तीन साल बाद ही दोनों में अनबन शुरू हो गई थी। करीब दो साल पहले राहुल और मनीषा के बीच विवाद इतना बढ़ा कि मनीषा अपने बेटे को लेकर बेंगलुरु चली गई और प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगी। शुक्रवार को मनीषा बैंक के काम से बेटे के संग पति के पास दिल्ली आई थी। रात में तीनों खैला गांव पहुंचे। शनिवार दोपहर मनीषा बेटे कविष्क के साथ बेंगलुरु वापस लौटने लगी तो राहुल ने बेटे के ले जाने पर ऐतराज कर दिया। मनीषा इसके लिए तैयार नहीं हुई। इससे नाराज राहुल ने धारदार हथियार से पत्नी का गला काट डाला। उसके सिर, पेट और पीठ पर भी धारदार हथियार से कई प्रहार किए। मनीषा की मौके पर ही मौत हो गई।