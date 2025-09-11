Husband killed his wife with an axe for making a reel also attacked his daughter बीवी के रील बनाने पर भड़का पति, कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या, बेटी को भी किया वार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsHusband killed his wife with an axe for making a reel also attacked his daughter

बीवी के रील बनाने पर भड़का पति, कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या, बेटी को भी किया वार

हरदोई में पत्नी के रील बनाने से नाराज पति ने सोते समय मां-बेटी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इससे बीवी की मौके पर ही मौत हो गई। जबकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे लखनऊ ट्रांमा सेंटर ले जाया गया। जहां हालत नाजुक बनी हुई है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, हरदोईThu, 11 Sep 2025 02:53 PM
share Share
Follow Us on
बीवी के रील बनाने पर भड़का पति, कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या, बेटी को भी किया वार

यूपी के हरदोई से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां पत्नी के रील बनाने से नाराज पति ने सोते समय मां-बेटी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इससे बीवी की मौके पर ही मौत हो गई। जबकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन-फानन में उसे लखनऊ ट्रांमा सेंटर ले जाया गया। जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

ये घटना अतरौली क्षेत्र के सिकरी मजरा भीखपुर अईमा का है। रामसनेही खेती-किसानी करके घर का गुजारा चलाता है। वह नशे का भी आदी है। 15 साल पहले बिहारी की रहने वाली वेदना के साथ उसकी शादी हुई थी। दोनों के पांच बच्चे भी हैं। अरुण 9 वर्ष, रिंकू 7, वर्ष काजल 6 वर्ष, माही 1 वर्ष, रेशमा 13 वर्ष है। बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी वीडियो बनाती थी और सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थी। इस बात से रामसनेही खफा रहता था। बुधवार की रात पत्नी वेदना चारपाई पर अपने पांच बच्चों के साथ लेटी थी। रात में रामसनेही और पत्नी वेदना के बीच वीडियो बनाने की बात को लेकर कहासुनी हुई। इसके बाद पत्नी वेदना अपने बच्चों के साथ चारपाई पर सो गई।

उधर, मौका मिलने पर रामसनेही ने कुल्हाड़ी से सोते समय पत्नी वेदना के गले पर हमला कर दिया। जिससे वेदना गंभीर रूप से घायल हो गई। पास में लेटी 13 वर्षीय रेशमा ने पिता का विरोध किया तो रामसनेही ने रेशमा पर भी हमला कर दिया। इससे दोनों घायल हो गई। घटना की सूचना रात करीब 11 पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जहां से दोनों घायलों को स्थानीय अस्पताल भेजा गया। जहां पर डॉक्टर ने वेदना को मृत घोषित कर दिया। वही पुत्री रेशमा की हालत नाजुक देखकर ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:यूपी में गैंगरेप पीड़िता ने इलाज के दौरान दम तोड़ा, 2 गिरफ्तार

इस मामले में क्षेत्राधिकारी संडीला संतोष कुमार सिंह ने बताया कि अज्ञात कारणों के चलते पति ने पत्नी की मारपीट करते हुए हत्या कर दी है। बेटी पर भी हमला किया है। जिसे लखनऊ रेफर किया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।वही आरोपित रामसनेही को हिरासत में ले लिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है।

Hardoi News Hardoi Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |