अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, स्टूडियो से निकलते ही गोलियों से भून डाला
गोरखपुर में पति ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के दौरान पत्नी एक स्टूडियो में फोटो लेने गई थी। बाहर आते ही उसने पत्नी के सीने और सिर के पास दो गोलियां दाग दीं। गोली लगते ही महिला तड़पने लगी। उसे पास के प्राइवेट अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद आरोपित वहीं खड़ा रहा। बेटी की तहरीर पर पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट लिखकर पति को गिरफ्तार कर पिस्टल बरामद कर ली है। गुलरिहा इलाके के हरसेवकपुर निवासी ममता चौहान अपने 13 वर्षीय बेटी मुक्ति चौहान के साथ घोसीपुरवा में किराए के कमरे में रहती थी। वह बैंक रोड पर एक प्राइवेट संस्था में काम करती थी। पति विश्वकर्मा चौहान मजदूरी करता है। पिछले 14 महीने से पति-पत्नी के रिश्ते ठीक नहीं थे। इस वजह से पति अलग रहता था। पति को संदेह था कि उसकी पत्नी का किसी से अवैध संबंध हो गया है।
बुधवार को काम से लौटने के बाद ममता एक स्टूडियो पर फोटो लेने गई थी। विश्वकर्मा भी उसके पीछे-पीछे वहां पहुंच गया। ममता जैसे ही स्टूडियो से बाहर आई, विश्वकर्मा ने उसे गोलियों से भून दिया। ममता की हत्या करने के बाद भी वह वहीं खड़ा रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पिस्टल जब्त कर ली है।
सड़क पर पसरा था खून, हत्या के बाद वहीं बैठा रहा आरोपी पति
शाहपुर इलाके के गीता वाटिका के पास बुधवार की शाम भीड़ भाड़ वाले इलाके में फायरिंग की घटना से अफरातफरी मच गई। दुकानदारों ने देखा कि गोली लगने से सड़क पर गिरी महिला तड़प रही थी। कुछ लोगों ने महिला को विनायक अस्पताल पहुंचाया,पर उसकी मौत हो गई। वहीं वारदात के बाद सड़क पर खून पसर गया था। उसी खून के पास आरोपित पति बैठा था। पुलिस पहुंची तो समर्पण कर दिया। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि पत्नी के बेवफाई व चारित्रिक दोष से वह परेशान था। उसे हत्या का कोई अफसोस नहीं है।
जांच में पता चला है कि पहले पति और पत्नी ममता चौहान के बीच रिश्ते काफी अच्छे थे, लेकिन पिछले दो वर्ष से पत्नी ममता नौकरी करने लगी थी। तबसे पति के मन में यह बात घर कर गई कि पत्नी का किसी से अनैतिक संबंध है। इसी बात पर उनके बीच विवाद होने लगा। उसने पति से अलग रहकर जीवन जीने का फैसला कर लिया। वह बेटी को भी खुद के साथ लेकर चली गई। इसके बाद पति विश्वकर्मा चौहान कई बार किराये वाले घर पर भी पहुंचा और झगड़ा किया था।
बताया जा रहा है कि दो दिन पहले भी घर पर पहुंचे पति से पत्नी का विवाद हुआ था और उसने तब धमकी भी दी थी। पुलिस जांच कर रही है कि हत्यारोपी के पास से पिस्टल कहां से आई। वहीं 13 वर्षीय बेटी मुक्ति भी अस्पताल पहुंच गई थी। उसने कहा कि वह अनाथ हो गई। एसपी सिटी अभिनव त्यागी का कहना है कि पति ने अपनी पत्नी को गोली मारी है। आरोपित को गिरफ्तार कर उसके पास से अवैध पिस्टल बरामद कर ली गई है।