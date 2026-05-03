पत्नी से अफेयर का विरोध करने पर पति की हत्या; दोस्तों ने शराब पार्टी में ईंटों से कूचकर मार डाला

सोनू और हत्यारोपी विशाल के घर आसपास हें और दोनों आपस में दोस्त हैं। विशाल के सोनू की पत्नी के साथ अवैध संबंध हैं। सोनू को इसका पता लगा तो उसने टोकाटाकी शुरू कर दी। शराब पार्टी में इसी बात को लेकर विवाद हो गया। विशाल ने अपने दो साथियो के साथ मिलकर सोनू की हत्या कर दी।

बागपत के गांव डौला में पत्नी के प्रेम संबंध का विरोध करने पर युवक की ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी गई। तीन युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने घटना के कुछ घंटे बाद ही तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर वारदात का खुलासा किया है। लोनी निवासी सुनील और लोकेश की ट्यूबवेल पर शुक्रवार देर शाम शराब पार्टी हो रही थी। इसमें डौला गांव निवासी सोनू भी शामिल हुआ। सोनू गांव में ही फ्रूट चाट की ठेली लगता था। शनिवार सुबह खेतों पर पहुंचे किसानों को नलकूप पर खून से लथपथ शव पड़ा मिला। लोगों ने बागपत और सिंघावली अहीर पुलिस को घटना की सूचना दी। दोनों थानों की पुलिस मौके पर पहुंची।

सोनू हत्याकांड में तीन आरोपी हिरासत में सीओ बागपत विजय चौधरी भी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल बागपत कोतवाली क्षेत्र का पाया गया। पुलिस ने शव की शिनाख्त की और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने आसपास सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। किसानों से जानकारी जुटाई, जिसके बाद सोनू हत्याकांड में शामिल तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया। आरोपियों से की गई पूछताछ के हवाले से बताया कि सोनू और हत्यारोपी विशाल के घर आसपास हें और दोनों आपस में दोस्त हैं। विशाल के सोनू की पत्नी के साथ अवैध संबंध हैं। सोनू को इसका पता लगा तो उसने टोकाटाकी शुरू कर दी।

शराब पार्टी में बुलाकर मार डाला विशाल ने सोनू को मनाने के लिए शुक्रवार रात नलकूप पर शराब पार्टी रखी। यहां विशाल के दो दोस्त भी शामिल हुए। बताया गया है कि विशाल ने सोनू को शराब पिलाई और खुद बीयर पी। अपने साथियों को भी शराब और बीयर पिलाई। इसी बीच सोनू की पत्नी को लेकर बात छिड़ गई, जिस पर सोनू ने विशाल को भला-बुरा कह दिया। इस पर विशाल और उसके साथियों ने ईंटों से कूचकर सोनू की निर्मम तरीके से हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। हिरासत में लिए युवकों से पूछताछ की जारी है।

घर से बुलाकर ले गए थे आरोपी सोनू के परिजनों ने बताया कि हत्यारोपी शुक्रवार शाम घर पहुंचे थे। इससे कुछ देर पहले ही सोनू ठेली लगाकर घर लौटा था। आरोप है कि तीनों युवक सोनू को बहाने से बुलाकर नलकूप पर ले गए और वहां शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी। परिजनों ने हत्यारोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।