पत्नी फंदे पर झूली तो पति ने लगाई नदी में छलांग, घरेलू कलह का खौफनाक अंजाम

संक्षेप: रामनिवास उर्फ गोलू और उसकी पत्नी 25 वर्षीय पूनम के बीच बुधवार रात कहासुनी हो गई थी। जिसके बाद पूनम ने देर रात फांसी लगाकर खुदकशी कर ली। आधी रात को रामनिवास ने पत्नी का शव लटकते देखा तो उसने परिजनों को बुलाया और पूनम के मायके सरसवा में सूचना दी।

Thu, 23 Oct 2025 12:48 PM
पति-पत्नी के बीच मामूली नोंकझोंक होना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती लेकिन कभी-कभी ये नोंकझोंक किसी बड़ी घटना का कारण बन जाती है। यूपी के लखीमपुर के धौरहरा कोतवाली क्षेत्र के बम्हौरी गांव में ऐसी ही एक घटना सामने आई है। यहां घरेलू विवाद के चलते विवाहिता ने अपने घर में ही फांसी लगाकर जान दे दी। उधर कार्रवाई के डर से युवक ने ऐरा पुल से शारदा नदी में छलांग लगा दी। जिसकी तलाश की जा रही है। गांव पहुंची धौरहरा पुलिस ने महिला के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

बम्हौरी गांव के रहने वाले रामनिवास उर्फ गोलू और उसकी पत्नी 25 वर्षीय पूनम के बीच बुधवार रात कहासुनी हो गई थी। जिसके बाद पूनम ने देर रात घर में ही फांसी लगाकर खुदकशी कर ली। आधी रात को रामनिवास ने पत्नी का शव लटकते देखा तो उसने परिजनों को बुलाया और पूनम के मायके सरसवा में सूचना दी।

बताते हैं कि पूनम के मायके वालों ने रामनिवास को डराया धमकाया। जिसके बाद गुरुवार सुबह वह बाइक लेकर घर से निकल आया। बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाने पर रामनिवास ने बाइक रेहुआ चौराहे पर छोड़ दी और ई रिक्शा से खमरिया थाना क्षेत्र में ऐरा पुल पर आ गया।

रामनिवास ने अपना मोबाइल और चप्पलें पुल पर छोड़ दी और रेलिंग पर चढ़कर शारदा नदी में कूद गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जब तक वे रामनिवास के नजदीक पहुंचकर उड़को रोक पाते। तब तक वह नदी में छलांग लगा दी। सूचना पाकर खमरिया पुलिस, लेखपाल और परिजन ऐरा पुल पर पहुंचे।

लोगों ने नदी में रामनिवास को तलाश किया। पर उसका कोई पता नहीं चल सका। धौरहरा इंस्पेक्टर शिवा जी दुबे ने बताया कि महिला की आत्महत्या के बाद जान देने के इरादे से युवक भी नदी में कूद गया है। उसकी तलाश जारी है। अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल सका है।

