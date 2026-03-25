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नपुंसक निकला पति, दूर-दूर रहने का राज जान सन्न रह गई पत्नी; थाने पहुंच दर्ज कराई एफआईआर

Mar 25, 2026 11:44 pm ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर (कैंपियरगंज)
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महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर नपुंसकता छिपाकर शादी करने और बाद में मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाते केस दर्ज कराया है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। इस मामले की इलाके में काफी चर्चा हो रही है। लोग इसे लेकर तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं।

नपुंसक निकला पति, दूर-दूर रहने का राज जान सन्न रह गई पत्नी; थाने पहुंच दर्ज कराई एफआईआर

Husband-Wife Story: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक पत्नी उस वक्त सन्न रह गई जब उसके सामने अपने पति के नपुंसक होने का राज खुला। शादी के बाद से ही पति उससे दूर-दूर, कटा-कटा सा रहा करता था। पत्नी को उस पर शक होने लगा था लेकिन वह जब भी इस बारे में अपने ससुराल वालों से पूछती तो वे टाल जाते। एक दिन ससुर ने उसे यह जरूर बताया कि उसके पति का इलाज चल रहा है। वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद ही पत्नी पर यह राज खुल गया कि उसका पति नपुंसक है। पत्नी का आरोप है कि पति का राज जानने के बाद ससुराल में उसके साथ अचानक दुर्व्यवहार शुरू हो गया। यहां तक कि करीब एक महीने पहले उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। परेशान होकर पत्नी थाने पहुंची और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई।

घटना, गोरखपुर के सिकरीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की है। महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर नपुंसकता छिपाकर शादी करने और बाद में मारपीट कर घर से निकालने का गंभीर आरोप लगाते केस दर्ज कराया है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक, सिकरीगंज थानाक्षेत्र की रहने वाली महिला ने बताया कि वह विवाह के बाद अपने ससुराल में बहू धर्म का निर्वहन कर रही थी। इसके बावजूद उसका पति उससे दूरी बनाए रखता था और उसके पास नहीं आता था। जब उसने इस बारे में अपने ससुराल पक्ष से सवाल किया तो ससुर द्वारा यह कहकर टाल दिया जाता था कि उसके पति का इलाज चल रहा है और वह जल्द ही ठीक हो जाएगा।

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महिला के मुताबिक ससुराल में जैसे-तैसे उसके दिन कट रहे थे लेकिन तभी उसके सामने पति की पोल खुल गई। उसे पता चल गया कि उसका पति नपुंसक है और इस तथ्य को जानबूझकर उससे छुपाया गया था। आरोप है कि इस सच्चाई के सामने आने के बाद उसके पति, सास, ससुर और देवर ने उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया।

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आरोप है कि करीब एक महीने पहले ससुराल वालों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और उसके जेवर और अन्य सामान छीनकर उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद वह मजबूरी में अपने मायके में रहने लगी। पीड़िता का यह भी कहना है कि ससुराल पक्ष की ओर से उसके भरण-पोषण के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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