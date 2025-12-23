पति नपुंसक है, हर रात बनाता है बहाना; डॉक्टर की पत्नी ने पांच लोगों पर किया केस

संक्षेप: पीड़ित महिला के भाई ने बताया कि उसकी बहन की शादी 25 अप्रैल 2024 को हिन्दू रीति-रिवाज से हुई थी। शादी के दौरान 15 लाख रुपये नकद के साथ घरेलू सामान, सोने-चांदी के आभूषण और अन्य उपहार दिए गए थे। इसके बावजूद ससुराली जन दहेज से संतुष्ट नहीं थे। पति किसी न किसी बहाने रात में अलग कमरे में सोने चला जाता था।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की एक महिला ने अपने डॉक्टर पति को नपुंसक बताते हुए पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। पत्नी के मुताबिक 25 अप्रैल 2024 को शादी के बाद से ही पति का अजीबोगरीब रवैया है। वह हर रात किसी न किसी बहाने अलग कमरे या बाहर सोने चला जाता है। पत्नी ने पति पर दहेज के लिए परेशान और प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर पति समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित महिला के भाई ने बताया कि उसकी बहन की शादी गोरखपुर के खजनी थाना क्षेत्र के एक गांव में 25 अप्रैल 2024 को हिन्दू रीति-रिवाज से हुई थी। शादी के दौरान 15 लाख रुपये नकद के साथ घरेलू सामान, सोने-चांदी के आभूषण और अन्य उपहार दिए गए थे। इसके बावजूद ससुराली जन दहेज से संतुष्ट नहीं थे।

आरोप है कि शादी के बाद पति और ससुर स्वयं को पशु चिकित्सक बताते हुए दहेज में चार पहिया वाहन की मांग करने लगे। पति किसी न किसी बहाने रात में अलग कमरे या बाहर सोने चला जाता था, जिससे विवाहिता मानसिक रूप से परेशान रहने लगी। बाद में जानकारी हुई कि पति शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ है और उसका इलाज चल रहा है, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।

पीड़िता के भाई का आरोप है कि इसके बाद पति, सास-ससुर, देवर और ननद ने मिलकर विवाहिता के साथ मारपीट और प्रताड़ना शुरू कर दी। 25 नवंबर 2024 की सुबह पति की शारीरिक कमजोरी की जानकारी मायके पक्ष को देने से नाराज होकर ससुराल वालों ने गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट कर विवाहिता को घर से निकाल दिया। साथ ही उसके जेवरात, कपड़े और स्त्रीधन भी अपने पास रख लिया।