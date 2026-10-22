पति की आय 45 हजार है या 11 से 12 लाख? हाईकोर्ट ने एसीपी को दिए वास्तविक कमाई की जांच के आदेश
भरण-पोषण के एक मामले में पति की वास्तविक आय की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसीपी को आदेश दिया है। पत्नी ने कोर्ट में याचिका देकर पति से 50 हजार रुपये महीना भरण पोषण मांगा था, जिस पर पति ने अपनी कमाई महीने की 45 हजार बताई थी। इस पर पत्नी ने कहा था कि पति 12 लाख रुपये महीना कमाता है।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भरण-पोषण के एक मामले में पति की वास्तविक आय की जांच का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी ने समदर्श चौहान की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। पति का कहना है कि वह 40-45 हजार रुपये महीना कमाता है और ट्रायल कोर्ट ने 50 हजार महीना भरण-पोषण का गलत आदेश दिया है। दूसरी ओर पत्नी का कहना है कि पति की आय 11 से 12 लाख रुपये है, जो पिछले आदेश में दर्ज है और पति ने उस आदेश को चुनौती भी नहीं दी।
याचिका में फैमिली कोर्ट गौतमबुद्ध नगर के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें पत्नी को 50 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का निर्देश है। याची के अधिवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पति की आय का 25 फीसदी पत्नी को भरण-पोषण के रूप में दिया जाना चाहिए। पत्नी ने घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत भी केस किया है, जिसमें उसे 12 हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश हुआ है और वह लगातार उक्त रकम दे रहा है। इसके अलावा भरण-पोषण के बकाया के तौर पर दो लाख रुपये का आंशिक भुगतान भी कर चुका है। पत्नी की अधिवक्ता ने कहा कि आदेश में ही लिखा है कि निगरानीकर्ता की आय 11 से 12 लाख रुपये के लगभग है और उस आदेश को अब तक चुनौती नहीं दी गई है इसलिए आय का वह तथ्य अब भी कायम है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
नोएडा एसीपी को जांच के आदेश
कोर्ट ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर -20 थाने के एसीपी पति की आय की जांच करेंगे। कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया कि गत 25 मई के आदेश के तथ्यों का सत्यापन करें और रिपोर्ट दाखिल करें। कोर्ट ने प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश गौतमबुद्ध नगर को निर्देश दिया कि निगरानीकर्ता द्वारा बकाया भरण-पोषण के आंशिक भुगतान के रूप में जमा किए गए दो लाख रुपये अब तक पत्नी के पक्ष में रिलीज न हुए हों तो उन्हें रिलीज किया जाए। इस बीच निगरानीकर्ता को निर्देश दिया कि घरेलू हिंसा के मामले में तय 12 हजार रुपये प्रतिमाह की राशि लगातार देता रहे।
27 साल से जेल में बंद कैदी की समय पूर्व रिहाई पर मांगा जवाब
वहीं दूसरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की समय पूर्व रिहाई की मांग में दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह एवं न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने बाबू शाह की याचिका पर उसके अधिवक्ता आदर्श शुक्ल एवं सिद्धार्थ श्रीवास्तव को सुनकर दिया है।
2007 में बरेली कोर्ट ने सुनाई थी सजा
अधिवक्ता आदर्श शुक्ल ने कोर्ट को बताया कि बरेली के मीरगंज थानाक्षेत्र में दियोसस गांव निवासी याची बाबू शाह वर्तमान में केंद्रीय कारागार बरेली में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसे एडिशनल सेशन जज, बरेली ने 25 जनवरी 2007 को आईपीसी की धारा 302/34 व 328 के तहत आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। वह लगभग 27 वर्षों से जेल में बंद है और उसकी समय पूर्व रिहाई पर विचार किया जाना चाहिए। खंडपीठ ने राज्य सरकार के अपर शासकीय अधिवक्ता को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही याची को उसके बाद दो सप्ताह में प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 16 दिसंबर तय की है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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