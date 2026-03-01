Hindustan Hindi News
पति करता था नजरअंदाज, महीनों बात नहीं की; बैंक अधिकारी की पत्नी के सुसाइड केस में खुलासा

Mar 01, 2026 04:03 pm IST
वाराणसी में बैंक अफसर की पत्नी काजल राय (26) ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों ने पति व ससुराल पक्ष पर उपेक्षा, दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। छह पेज का सुसाइड नोट मिला। पुलिस ने 11 लोगों पर केस दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की हैं।

वाराणसी के लोढ़ान (शिवपुर) स्थित महादेवपुरम कॉलोनी निवासी बैंक अफसर नितेश कुमार सिंह की पत्नी 26 वर्षीय काजल राय के शव का शनिवार को पोस्टमार्टम हुआ। मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार किया गया। चाचा अंबुज राय ने मुखाग्नि दी। परिजनों ने बताया कि एक माह से उसके पति ने बात तक नहीं की थी। उपेक्षा के दंश ने उसे यह आत्मघाती कदम उठाने के लिए विवश किया। दोनों परिवार की बातचीत के बाद भी स्थिति नहीं संभली, तब मजबूरी में पुलिस का सहारा लेना पड़ा।

एक महीने तक पति ने बात नहीं की

बीते 26 जनवरी को जब काजल मायके से ससुराल आई, तब से उसके पति ने बात ही नहीं की। सकलडीहा स्टेशन के निकट शिवगढ़ निवासी नीरज राय की तीन बेटियों में सबसे बड़ी काजल की शादी 16 नंवबर 2024 को हुई थी। परिजनों ने अपने स्तर से पता किया तो बताया कि अफसर पति तीन दिन से बैंक नहीं जा रहा था। वह अपने परिवार के साथ कहीं और रह रहा था। बताया कि इसी तरह आए दिन पूरा परिवार बेटी काजल को अकेला छोड़कर बड़े पिता के यहां चला जाता था।

पति, जेठ, सास और ननद के खिलाफ केस

बेटी अकेली तन्हा रहती थी। रोती-बिलखती थी। बता दें कि मलदहिया स्थित बैंक में असिस्टेंट मैनेजर नितेश सिंह की पत्नी काजल ने शुक्रवार दोपहर में फांसी लगाकर जान दे दी थी। उसने छह पेज का सुसाइड नोट लिखा था, जिसे मायके में अपने परिजनों को भेजा था। प्रकरण में पिता नीरज राय की तहरीर पर शिवपुर पुलिस ने पति, जेठ, ननद, सास समेत कुल 11 के खिलाफ दहेज हत्या, उत्पीड़न, मारपीट, छेड़खानी में केस दर्ज किया है। शिवपुर थाना प्रभारी अजीत वर्मा ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित हैं।

हर दिन दहेज उत्पीड़न के केस

बीते साल 2025 में जहां उत्पीड़न के केस में 348 मुकदमे अलग-अलग थानों में दर्ज किए गए। वहीं इस साल भी यह संख्या 47 है। यानी लगभगर हर दिन एक मुकदमे दहेज उत्पीड़न के दर्ज हो रहे हैं। पुलिस की ओर से भी सुलह के प्रयास किए जा रहे हैं। बीते साल 737 मामलों में कांउसलिंग कर रिश्तों को बचा लिया गया।

रोज पड़ रही तलाक की अर्जी

रिश्तों में पड़ रही दरार की कहानी कोर्ट में पड़ रहीं तलाक की अर्जियां बता रही हैं। बीते साल 831 अर्जियां दाखिल हुई थीं। जनवरी में 70, फरवरी में 34, मार्च में 108, अप्रैल में 73, मई में 116, जुलाई में 111, अगस्त में 41, सितंबर में 84, अक्तूबर में 64, नवंबर में 43, दिसंबर में 87 तलाक के केस की अर्जियां पड़ीं। इस साल अबतक करीब 60 अर्जियां पड़ चुकी हैं। सभी मामलों में सुनवाई चल रही है।

