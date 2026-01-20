पति ने खुद पत्नी की प्रेमी से कराई शादी, आंखों में झलकी लाचारी, बोला- मान ही नहीं रही थी

संक्षेप: यूपी के प्रतापगढ़ में प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पत्नी को पकड़ने के बाद भी पति दिल पर पत्थर रखकर अपने साथ रखना चाहता था। लेकिन पत्नी प्रेमी के साथ ही रहने की जिद पर अड़ गई। अंततः पति ने पत्नी की प्रेमी के साथ खुद शादी करा दी।

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से एक ऐसी अनोखी शादी की खबर सामने आई है, जिसने रिश्तों की परिभाषा और सामाजिक मान्यताओं को लेकर नई बहस छेड़ दी है। यहां एक शख्स ने अपनी लाचारी और पत्नी की जिद के आगे झुकते हुए खुद अपनी ही पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। इस दौरान जहां गांव के लोग पूरे मामले को हैरानी से देख रहे थे, वहीं मासूम बच्चों ने भी अपनी मां के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। पति ने अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए कहा, "वह मान ही नहीं रही थी। रोज-रोज के झगड़े और तनाव से अच्छा था कि उसे उसके रास्ते पर जाने दिया जाए।"

मामला आसपुर देवसरा के रमगढ़ा गांव का है। यहां रहने वाले आशीष तिवारी ने अपनी पत्नी पिंकी को उसके प्रेमी अमित शर्मा के साथ पिछले हफ्ते आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। आशीष की सूचना पर पहुंची पुलिस प्रेमी अमित शर्मा को थाने ले गई। इसके बाद थाने और गांव के बाहर पंचायत चली। पंचायत में पिंकी ने साफ कहा कि वह अब पति के साथ नहीं रहना चाहती। प्रेमी अमित शर्मा के साथ ही रहने की जिद की। लोगों ने उसे काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हुई।

मजबूरन प्रेमी से शादी का फैसला अपनी गृहस्थी को बिखरता देख पति ने आखिरकार एक बड़ा फैसला लिया। उसने खुद मंदिर में पत्नी और उसके प्रेमी की शादी का इंतजाम कराया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पति की मौजूदगी में प्रेमी ने महिला की मांग भरी और उसे अपना जीवनसाथी बनाया। इस दौरान पति के चेहरे पर बेबसी और परिवार टूटने का दर्द साफ झलक रहा था।

बच्चों ने फेरा मुंह: 'हमें ऐसी मां के साथ नहीं जाना' आशीष और पिंकी की शादी 2016 में हुई थी, दोनों को दो बेटे हैं। बड़ा बेटा 7 साल और छोटा 4 साल का है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे मार्मिक मोड़ तब आया जब महिला के बच्चों से उनकी राय पूछी गई। मां ने बच्चों को अपने साथ ले जाने की पेशकश की, लेकिन मासूमों ने कलेजे पर पत्थर रखकर अपनी मां के साथ जाने से मना कर दिया। बच्चों ने अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया। उनका कहना था कि जो मां उनके पिता को छोड़ सकती है, वह उनके साथ कैसे रह पाएगी। बच्चों के इस फैसले ने वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर दीं।