पति का कई महिलाओं से संबंध, ससुर भी घर में रखता है गैर औरत; महिला ने कराई FIR

संक्षेप: यूपी के लखनऊ में एक महिला ने पति और ससुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्नी का आरोप है कि पति के कई महिलाओं से संबंध हैं और वह तलाक देकर दूसरी शादी की धमकी देता है। पत्नी ने ससुर पर आरोप लगाया है कि वह भी गैर औरत को रखता है।

यूपी के लखनऊ में कैंट इलाके की एक विवाहिता ने पशु पालन विभाग में तैनात पति व ससुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि पति के कई महिलाओं से संबंध हैं और वह तलाक देकर दूसरी शादी की धमकी देता है। विरोध करने पर उसे गाली गलौज कर गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। वह अपने पिता को कांग्रेस नेता व अधिवक्ता बताकर विवाहिता को प्रताड़ित करता है। विवाहिता ने ससुर पर गैर औरत को घर में रखने और अनायास ही तौलिया बांध उसके कमरे में घुसने का आरोप लगाया है। कैंट पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

कैंट क्षेत्र की एक विवाहिता के मुताबिक साल 2019 में उसकी शादी पशु पालन विभाग में तैनात भरत सिंह से हुई थी। ससुराल में सिर्फ उसका पति व ससुर हैं। सास की मृत्यु हो चुकी है। ननद पति के साथ दुबई में है। आरोप है कि उसका पति देर रात शराब पीकर आता है और विरोध करने पर गाली गलौज कर मारता पीटता है। साथ ही वह गला दबाकर जान से मारने की धमकी देता है। पीड़िता के मुताबिक उसका पति धमकाता है कि उसके पिता कांग्रेस नेता और अधिवक्ता हैं। वह ऐसे ही प्रताड़ित करेगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। विवाहिता के मुताबिक उसके पति के कई महिलाओं से संबंध है।

कई महिलाओं के साथ अश्लील फोटो, वीडियो वह बताता है कि तलाक देकर वह दूसरी शादी करेगा। उसके मोबाइल में भी पीड़िता ने कई महिलाओं के साथ उसके अश्लील फोटो, वीडियो देखे हैं। पीड़िता के मुताबिक उसका ससुर घर में एक विवाहिता महिला को लाकर रखता है। इसकी शिकायत उसने पति से की तो वह भी पिता की तरफदारी करने लगा। ससुर भी शिकायत को अनसुना कर बेटे को ही सही ठहराता है।