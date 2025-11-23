Hindustan Hindi News
पति का कई महिलाओं से संबंध, ससुर भी घर में रखता है गैर औरत; महिला ने कराई FIR

संक्षेप:

यूपी के लखनऊ में एक महिला ने पति और ससुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्नी का आरोप है कि पति के कई महिलाओं से संबंध हैं और वह तलाक देकर दूसरी शादी की धमकी देता है। पत्नी ने ससुर पर आरोप लगाया है कि वह भी गैर औरत को रखता है।

Sun, 23 Nov 2025 05:54 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के लखनऊ में कैंट इलाके की एक विवाहिता ने पशु पालन विभाग में तैनात पति व ससुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि पति के कई महिलाओं से संबंध हैं और वह तलाक देकर दूसरी शादी की धमकी देता है। विरोध करने पर उसे गाली गलौज कर गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। वह अपने पिता को कांग्रेस नेता व अधिवक्ता बताकर विवाहिता को प्रताड़ित करता है। विवाहिता ने ससुर पर गैर औरत को घर में रखने और अनायास ही तौलिया बांध उसके कमरे में घुसने का आरोप लगाया है। कैंट पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

कैंट क्षेत्र की एक विवाहिता के मुताबिक साल 2019 में उसकी शादी पशु पालन विभाग में तैनात भरत सिंह से हुई थी। ससुराल में सिर्फ उसका पति व ससुर हैं। सास की मृत्यु हो चुकी है। ननद पति के साथ दुबई में है। आरोप है कि उसका पति देर रात शराब पीकर आता है और विरोध करने पर गाली गलौज कर मारता पीटता है। साथ ही वह गला दबाकर जान से मारने की धमकी देता है। पीड़िता के मुताबिक उसका पति धमकाता है कि उसके पिता कांग्रेस नेता और अधिवक्ता हैं। वह ऐसे ही प्रताड़ित करेगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। विवाहिता के मुताबिक उसके पति के कई महिलाओं से संबंध है।

कई महिलाओं के साथ अश्लील फोटो, वीडियो

वह बताता है कि तलाक देकर वह दूसरी शादी करेगा। उसके मोबाइल में भी पीड़िता ने कई महिलाओं के साथ उसके अश्लील फोटो, वीडियो देखे हैं। पीड़िता के मुताबिक उसका ससुर घर में एक विवाहिता महिला को लाकर रखता है। इसकी शिकायत उसने पति से की तो वह भी पिता की तरफदारी करने लगा। ससुर भी शिकायत को अनसुना कर बेटे को ही सही ठहराता है।

जांच कर रही पुलिस

आरोप है कि उसका ससुर अनायास ही तौलिया बांध कर उसके कमरे में आ जाता है। ससुराल वाले उसे कम दहेज लाने का ताना देते हैं, जबकि उसके पिता ने 25 लाख रुपये खर्च कर शादी और एक प्लाट भी खरीद दिया। ससुर धमकी देता है कि वह अपने पिता से कहे कि दूसरा घर खरीद दे, क्यों वह अपना घर बेंचकर बेटी के पास जाने वाला है। पीड़िता ने पति पर लाखों रुपये नकद भी हड़पने का आरोप लगाया है। इस बाबत उसने कैंट थाने में पति व ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
