कई महिलाओं से पति का अवैध संबंध, विरोध पर पत्नी को दीं यातनाएं; करंट लगाकर पीटा और..

संक्षेप: यूपी के लखनऊ में एक पति का कई महिलाओं से अवैध संबंध था। इसका विरोध करने पर पति ने पत्नी को यातनाएं दीं। करंट लगाकर उसके साथ मारपीट की। तलाक देकर घर से निकाल दिया।

यूपी के लखनऊ में कई महिलाओं से अवैध संबंधों में फंसे सीनियर डेवलपर पति का विरोध करने पर विवाहिता को करंट लगाकर कर यातनाएं दीं गईं और कुकर्मों को छुपाने के लिए आरोपी दहेज की मांग करने लगा। करंट लगाकर उसके साथ मारपीट की। आरोप है कि मांग पूरी न होने पर आरोपी ने बच्चों को छीन कर पीड़िता को तीन तलाक दे घर से निकाल दिया। उसके निजी वीडियो मोहल्ले के लोगों को दिखाकर गोपनीयता भंग की, फिर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सआदतगंज इलाके की विवाहिता के मुताबिक 30 जनवरी 2013 को उसकी शादी क्षेत्र के ही सीनियर डेवलपर व इंजन ऑयल कारोबारी से हुई थी। शादी के बाद दोनों के दो बच्चे हुए। कुछ वर्षो तक सब ठीक चलता रहा। लेकिन बाद में विवाहिता को पता चला कि उसके पति के कई महिलाओं से अवैध रिश्ते हैं। पीड़िता के पूछने पर आरोपी अक्सर उसके साथ मारपीट करने लगा।

तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया आरोप है कि वह अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए पीड़िता से दहेज की मांग करने लगा। इसमें आरोपी के अन्य परिवारीजन भी शामिल थे। आरोप है कि 25 अप्रैल 2025 को पति ने उसके साथ मारपीट कर करंट लगाकर यातनाएं दीं। फिर उसके मायके वालों को घर बुलाकर उन्हें भी बेइज्जत किया। इसके बाद आरोपी ने महिला को तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया और उसके दोनों बच्चों को भी छीन लिया। पीड़िता के गहने, मार्कशीट समेत अन्य दस्तावेज भी हड़प लिए।