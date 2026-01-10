पत्नी की मौत का गम भुला न सका पति, एक महीने गुमसुम रहा; और अब…

संक्षेप: एक महीने पहले उमादेवी की बीमारी से मौत हो गई थी। पत्नी की मौत के बाद से राहुल परेशान रहने लगे था। वह किसी से बात नहीं करता था। शुक्रवार को वह खेत पर दवा का छिड़काव करने गया था। खेत से लौट कर वह घर पहुंचा ही था तभी उसकी तबीयत बिगड़ गई।

आज जब हर रिश्ता स्वार्थ में डूबा नजर आ आता है तो यूपी के सीतापुर के महोली इलाके में एक पति की अपनी पत्नी की मौत के गम में ऐसा डूबा कि न खुद का ख्याल रहा, न अपने तीन बच्चों का। पत्नी की मौत से आहत यह पति पिछले एक महीने से गुमसुम था। उसने अपने खेत में जहर खा लिया। घर लौटा तो तबीयत बिगड़ी हुई थी। मुंह से झाग निकलता देख परिवार वाले उसे महोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मां के बाद पिता की भी मौत से अनाथ हो गए तीन बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

घटना सीतापुर के महोली के चकडेरा के रहने वाले राहुल (उम्र 30 वर्ष) की शादी सात साल पहले उमादेवी से हुई थी। एक महीने पहले उमादेवी की बीमारी से मौत हो गई थी। पत्नी की मौत के बाद से राहुल परेशान रहने लगे था। वह किसी से बातचीत नहीं करता था। शुक्रवार को वह खेत पर दवा का छिड़काव करने गया था। खेत से लौट कर वह घर पहुंचा ही था तभी उसकी तबीयत बिगड़ गई। मुंह से झाग निकलता देख परिवार वाले आनन- फानन में उसे महोली सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ले गए।

वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राहुल के तीन बच्चे हैं। राहुल की मौत से परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। एक तरफ लोग जहां पहले पत्नी और अब पति की मौत से दुखी हैं, वहीं वे बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित भी है। लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि अब आखिर इन बच्चों के बचपन और पढ़ाई-लिखाई की मां-बाप जैसी देखरेख कैसे होगी?