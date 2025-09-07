नेपाल के कसीनो में जुआ खेलकर बर्बाद हो गया पति, पैसे के लिए पत्नी को भी नहीं छोड़ा, निर्वस्त्र कर पीटा

बहराइच से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक रहने वाला एक व्यक्ति को जुआ की ऐसी लत लगी कि उसने सबकुछ बर्बाद कर दिया। नेपाल के कसीनों में हार रहे जुए के लती युवक ने ससुराल से पैसे लाने की मांग को लेकर पत्नी को पीटकर अधमरा कर दिया।

यूपी के बहराइच से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक रहने वाला एक व्यक्ति को जुआ की ऐसी लत लगी कि उसने सबकुछ बर्बाद कर दिया। नेपाल के कसीनों में हार रहे जुए के लती युवक ने ससुराल से पैसे लाने की मांग को लेकर पत्नी को पीटकर अधमरा कर दिया। उसकी जान लेने की कोशिश की। पति ने पत्नी के गले को शीशे के टुकड़े से रेतने की कोशिश की, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे बचा लिया। पीड़िता ने पति के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

नगर कोतवाली के बशीरगंज मोहल्ले निवासनी एक युवती की शादी इसी मोहल्ले निवासी युवक से हुई थी। दम्पत्ति का जीवन खुशहाली से चल रहा था। अचानक युवक एक दिन सरहद पार नेपालगंज के कसीनों पहुंच गया। वहां ऐजेंटों के सोहबत में फंसकर वह जुआ खेलने लगा। युवक को जुंआ खेलने की ऐसी लत लगी कि वह उससे उबर नहीं पाया और सबकुछ बर्बाद करता चला गया। जुआ खेलने के कारण युवक का कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो गया। धीरे-धीरे उसके आर्थिक हालात भी बिगड़ गए। इसका असर दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ा। घर की खुशहाली छिन गई।