नेपाल के कसीनो में जुआ खेलकर बर्बाद हो गया पति, पैसे के लिए पत्नी को भी नहीं छोड़ा, निर्वस्त्र कर पीटा
बहराइच से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक रहने वाला एक व्यक्ति को जुआ की ऐसी लत लगी कि उसने सबकुछ बर्बाद कर दिया। नेपाल के कसीनों में हार रहे जुए के लती युवक ने ससुराल से पैसे लाने की मांग को लेकर पत्नी को पीटकर अधमरा कर दिया।
यूपी के बहराइच से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक रहने वाला एक व्यक्ति को जुआ की ऐसी लत लगी कि उसने सबकुछ बर्बाद कर दिया। नेपाल के कसीनों में हार रहे जुए के लती युवक ने ससुराल से पैसे लाने की मांग को लेकर पत्नी को पीटकर अधमरा कर दिया। उसकी जान लेने की कोशिश की। पति ने पत्नी के गले को शीशे के टुकड़े से रेतने की कोशिश की, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे बचा लिया। पीड़िता ने पति के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
नगर कोतवाली के बशीरगंज मोहल्ले निवासनी एक युवती की शादी इसी मोहल्ले निवासी युवक से हुई थी। दम्पत्ति का जीवन खुशहाली से चल रहा था। अचानक युवक एक दिन सरहद पार नेपालगंज के कसीनों पहुंच गया। वहां ऐजेंटों के सोहबत में फंसकर वह जुआ खेलने लगा। युवक को जुंआ खेलने की ऐसी लत लगी कि वह उससे उबर नहीं पाया और सबकुछ बर्बाद करता चला गया। जुआ खेलने के कारण युवक का कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो गया। धीरे-धीरे उसके आर्थिक हालात भी बिगड़ गए। इसका असर दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ा। घर की खुशहाली छिन गई।
युवक अब अपनी पत्नी पर ससुराल से रुपये लाने का दबाव बनाने लगा। मना करने पर पति अपनी पत्नी को बुरी तरह से मारता पीटता था। पैसे लाने को लेकर युवक ने पत्नी पर रोज उत्पीड़न शुरू कर दिया। एक अगस्त की रात युवक ने पत्नी को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पिटाई की। जिसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इतना ही नहीं जान से मारने की धमकी दे शीशे के टुकड़े से गला रेंतने की कोशिश की। महिला के शोर पर आसपास के घरों की महिलाओं ने उसकी जान बचाई। इसके बाद पीड़िता मायके आ गई। उसने पति पर क्रूरता, जानबूझकर चोट पहुंचाने, अपमानित करने व दहेज प्रतिषेध अधिनियम में केस दर्ज कराया गया है।