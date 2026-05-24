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दुबई कमाने गया पति, पत्नी की शुरू हो गई लव स्टोरी, वापस लौटा तो देखा हैरान कर देने वाला नजारा

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता
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गोरखपुर में एक महिला ने अपने पति को धोखा दे दिया। महिला का पति दुबई कमाने चला गया। पति के पीछे पत्नी बरेली के युवक की मोहब्बत में पड़ गई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं।

दुबई कमाने गया पति, पत्नी की शुरू हो गई लव स्टोरी, वापस लौटा तो देखा हैरान कर देने वाला नजारा

Gorakhpur News: यूपी के गोरखपुर में एक महिला ने अपने पति को धोखा दे दिया। महिला का पति दुबई कमाने चला गया। पति के पीछे पत्नी बरेली के युवक की मोहब्बत में पड़ गई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। पति दुबई दुबई से लौटे जब वापस लौटा तो दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। अब पत्नी और बरेली निवासी युवक पर धमकी दे रहा है। इस मामले में युवक ने कैंट थाने में केस दर्ज कराया है। युवक का कहना है कि विदेश में नौकरी के दौरान उसकी पत्नी की दूसरे युवक से नजदीकियां बढ़ गईं। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

डिभिया निवासी युवक ने पुलिस को बताया कि 16 वर्ष पहले उसका निकाह हुआ था और उसका एक बेटा भी है। वर्ष 2024 में परिवार का खर्च और बेटे की पढ़ाई बेहतर ढंग से चलाने के लिए वह रोजगार के सिलसिले में दुबई चला गया था। वहां से कमाई कर वह नियमित रूप से पत्नी के खाते में रुपये भेजता रहा, ताकि घर और माता-पिता की देखभाल होती रहे। पीड़ित के मुताबिक, करीब दो माह पहले घर लौटने पर पत्नी के व्यवहार में बदलाव नजर आया। वह देर रात तक मोबाइल पर बात और वीडियो कॉल करती रहती थी। पूछताछ करने पर पत्नी ने बरेली निवासी अनूप नामक युवक के साथ रहने की बात कही। आरोप है कि इसके बाद अलग-अलग नंबरों से उसे धमकी भरे फोन आने लगे। फोन करने वालों ने पत्नी को लेकर विरोध करने पर हत्या की चेतावनी दी। कैंट थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर महिला और बरेली निवासी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

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सिपाही ने खुद को अविवाहित बताकर किया दूसरा निकाह

वहीं दूसरी ओर रामपुर के गंज थाने में तैनात एक सिपाही ने खुद को अविवाहित बताकर युवती से दूसरा निकाह कर उसका शीरीरिक शोपण करने का मामला सामने आया है। शामली निवासी युवती ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कहा था कि उसकी करीब दो वर्ष पहले सोशल मिडिया के माध्यम से रामपुर के गंज थाने में तैनात सिपाही जुवैर त्यागी से दोस्ती हुई थी। उसने खुद को अविवाहित बताया था और अपनी आईडी जिस पर उसकी जन्मतिथि 15 जुलाई1992 अंकित कर रखी थी। दोनों के बीच बातें शुरू हो गईं। सिपाही ने शादी करने का भरोसा दिया, जिसके बाद वह मिलने शामली आने लगा था।

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आरोप लगाया कि शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और प्राईवेट फोटो भी खींच लिए। बाद में आरोपी उसे ब्लैकमेल करने लगा और मेरे साथ अलग-अलग तारीखों पर शारीरिक संबंध बनाने लगा। इस बीच वह गर्भवती हो गई, मगर बाद में आरोपी सिपाही ने शादी करने से इंकार कर दिया। युवती के विरोध करने पर उसने निकाह किया, मगर साथ रखने से इंकार करता रहा। युवती को बाद में पता चला कि सिपाही पहले से शादीशुदा है तो उसके होश उड़ गए। पीड़िता परेशान होकर एसपी शामली के पास पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। जिस पर शामली महिला थाने में आरोपी पति जुबैर त्यागी, पिता कारी अजमत इलाही, पहली पत्नी रेशमा, आकील प्रधान, शमीम प्रधान,दानिश,अकरम और दो अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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