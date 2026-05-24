दुबई कमाने गया पति, पत्नी की शुरू हो गई लव स्टोरी, वापस लौटा तो देखा हैरान कर देने वाला नजारा

गोरखपुर में एक महिला ने अपने पति को धोखा दे दिया। महिला का पति दुबई कमाने चला गया। पति के पीछे पत्नी बरेली के युवक की मोहब्बत में पड़ गई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं।

Gorakhpur News: यूपी के गोरखपुर में एक महिला ने अपने पति को धोखा दे दिया। महिला का पति दुबई कमाने चला गया। पति के पीछे पत्नी बरेली के युवक की मोहब्बत में पड़ गई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। पति दुबई दुबई से लौटे जब वापस लौटा तो दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। अब पत्नी और बरेली निवासी युवक पर धमकी दे रहा है। इस मामले में युवक ने कैंट थाने में केस दर्ज कराया है। युवक का कहना है कि विदेश में नौकरी के दौरान उसकी पत्नी की दूसरे युवक से नजदीकियां बढ़ गईं। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

डिभिया निवासी युवक ने पुलिस को बताया कि 16 वर्ष पहले उसका निकाह हुआ था और उसका एक बेटा भी है। वर्ष 2024 में परिवार का खर्च और बेटे की पढ़ाई बेहतर ढंग से चलाने के लिए वह रोजगार के सिलसिले में दुबई चला गया था। वहां से कमाई कर वह नियमित रूप से पत्नी के खाते में रुपये भेजता रहा, ताकि घर और माता-पिता की देखभाल होती रहे। पीड़ित के मुताबिक, करीब दो माह पहले घर लौटने पर पत्नी के व्यवहार में बदलाव नजर आया। वह देर रात तक मोबाइल पर बात और वीडियो कॉल करती रहती थी। पूछताछ करने पर पत्नी ने बरेली निवासी अनूप नामक युवक के साथ रहने की बात कही। आरोप है कि इसके बाद अलग-अलग नंबरों से उसे धमकी भरे फोन आने लगे। फोन करने वालों ने पत्नी को लेकर विरोध करने पर हत्या की चेतावनी दी। कैंट थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर महिला और बरेली निवासी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

सिपाही ने खुद को अविवाहित बताकर किया दूसरा निकाह वहीं दूसरी ओर रामपुर के गंज थाने में तैनात एक सिपाही ने खुद को अविवाहित बताकर युवती से दूसरा निकाह कर उसका शीरीरिक शोपण करने का मामला सामने आया है। शामली निवासी युवती ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कहा था कि उसकी करीब दो वर्ष पहले सोशल मिडिया के माध्यम से रामपुर के गंज थाने में तैनात सिपाही जुवैर त्यागी से दोस्ती हुई थी। उसने खुद को अविवाहित बताया था और अपनी आईडी जिस पर उसकी जन्मतिथि 15 जुलाई1992 अंकित कर रखी थी। दोनों के बीच बातें शुरू हो गईं। सिपाही ने शादी करने का भरोसा दिया, जिसके बाद वह मिलने शामली आने लगा था।