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पत्नी की हत्या में पति और प्रेमिका को उम्रकैद; कॉल डिटेल से खुली केस की परतें, 2 साल बाद इंसाफ

May 01, 2026 02:57 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, विधि संवाददाता, रामपुर
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साल 2024 में हुए इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने विवेचना शुरू की तो पहले ही दिन से पुलिस की निगाह में आरोपी पति ही शक के दायरे में था। इस बीच पुलिस ने आरोपी कॉल डिटेल निकाली तो कॉल डिटेल की कहानी ने इस हत्याकांड में नया मोड़ ला दिया था।

पत्नी की हत्या में पति और प्रेमिका को उम्रकैद; कॉल डिटेल से खुली केस की परतें, 2 साल बाद इंसाफ

रामपुर में पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति और उसकी प्रेमिका को गुरुवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इससे पूर्व, बुधवार को अदालत ने दोनों को दोषी करार दे दिया था। एडीजे प्रथम की कोर्ट ने दोनों दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।हत्या का यह मामला स्वार थाना क्षेत्र से जुड़ा है। मिलकखानम थाना क्षेत्र के नानकार गांव निवासी चरनजीत कौर की शादी घटना से करीब बीस साल पहले भगवंतनगर निवासी अमरीक सिंह के साथ हुई थी। आरोप था कि 29 मार्च 2024 को अमरीक सिंह ने पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी थी। उसकी इस योजना में प्रेमिका भी शामिल थी।

घटना की रिपोर्ट मृतका के तहेरे भाई सुखदेव सिंह ने अमरीक सिंह और उसकी प्रेमिका अमनदीप कौर के खिलाफ दर्ज कराई थी। गुरुवार को अदालत ने फैसला सुनाया। एडीजीसी प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि एडीजे प्रथम की कोर्ट ने अमरीक सिंह और उसकी प्रेमिका अमनदीप कौर को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। प्रेम-प्रसंग को लेकर हुए इस हत्याकांड में सुनवाई के दौरान 12 गवाहों को पेश किया गया था। इनके द्वारा दी गई गवाही और पति और प्रेमिका की कॉल डिटेल ने दोनों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।

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2024 में हुए इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने विवेचना शुरू की तो पहले ही दिन से पुलिस की निगाह में आरोपी पति ही शक के दायरे में था। इस बीच पुलिस ने आरोपी कॉल डिटेल निकाली तो कॉल डिटेल की कहानी ने इस हत्याकांड में नया मोड़ ला दिया। इस कॉल डिटेल में एक ऐसा नंबर सामने आया, जिससे प्रतिदिन बातचीत हो रही थी। जिसके बाद पुलिस ने प्रेमिका और पति को हिरासत में लिया था।

जब दोनों से पूछताछ की गई तो सामने आया था कि अमरीक सिंह का अमनदीप कौर से प्रेम-प्रसंस चल रहा था। जिस कारण उसके परिवार में अक्सर विवाद होता था। इसी से बचने केलिए अमरीक सिंह ने प्रेमिका के साथ मिलकर उसकी हत्या करने की योजना बनाई थी। तब तय हुआ था कि संबंध बनाते समय उसका गला दबाया जाएगा। योजना के आधार पर ही अमरीक सिंह ने हत्या कर दी थी।

47 पन्नों में दर्ज है गुनाहगारों की करतूत

इस हत्याकांड का खुलासा होने के बाद कोर्ट में 27 सितंबर 2024 को पहली सुनवाई हुई थी। जिसके बाद करीब 19 महीने मुकदमे की कार्यवाही चली। जिसमें 94 तारीख पड़ी थीं। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी मुकदमा समेत 12 गवाह के बयान दर्ज कराए गए थे और आरोपी पक्ष से दो गवाह पेश किए गए थे। इसके बाद बुधवार को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया गया था। जिसके बाद गुरुवार को 47 पन्नों में अदालत ने अपना निर्णय सुनाया।

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