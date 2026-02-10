1 हजार रुपये के लिए पति ने किया पत्नी का सौदा, दोस्तों से कराया गैंगरेप

संक्षेप: बदायूं में रिश्तों को कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया है। जहां एक पति ने एक हजार रुपये के लालच में अपनी पत्नी को दो दोस्तों के हवाले कर दिया, जिन्होंने जंगल में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया।

यूपी के बदायूं जिले में रिश्तों को कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया है। जहां एक कलयुगी पति ने कथित तौर पर मात्र एक हजार रुपये के लालच में अपनी पत्नी को दो दोस्तों के हवाले कर दिया, जिन्होंने जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पति समेत तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

मामला फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां की रहने वाली महिला ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि छह फरवरी को वह अपने पति के साथ गैस के कागज बनवाने जा रही थी। रास्ते में सुरैनी पापड़ी तिराहे के पास पति को दो दोस्त पप्पू निवासी अल्लैहपुर खुर्द व बालकिशन के रहने वाले तखोरा मिले। महिला ने बताया कि दोनों ने उसके पति से एक हजार रुपये में उसे अपने साथ भेजने की बात तय की। इसके बाद पति ने खुद किसी काम से जाने की बात कहकर उसे दोनों दोस्तों के साथ बाइक पर बैठा दिया और घर चला गया। आरोप है कि दोनों उसे सुरैनी पापड़ी से बलकनपुर जाने वाले रास्ते में यूकेलिप्टस की कटी हुई बगिया में ले जाकर दोनों ने उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। घर पहुंचकर महिला ने देखा कि उसका पति घर पर मौजूद था। इसके बाद महिला जेठ के साथ थाने पहुंची और पति व उसके दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

महिला ने बताया कि किसी तरह वह वहां से निकलकर घर पहुंची तो उसका पति घर पर मिला। उसने जब घटना को लेकर पति से सवाल किया तो उसने कथित तौर पर कहा कि वह उससे पैसा कमाएगा। इसके बाद महिला ने शाम को अपने जेठ को पूरी घटना बताई। इसके बाद महिला ने पति , पप्पू और बालकिशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि महिला के पति व दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किया गया।