तलाक दो नहीं तो आत्महत्या कर लूंगी; पत्नी की जिद के आगे झुका पति, प्रेमी से करा दी शादी

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र में एक अनोखा और चर्चा का विषय बना मामला सामने आया है। ताखा पश्चिम शिवपुर गांव निवासी ज्ञानचंद्र गौतम ने अपनी पत्नी रवीना गौतम की शादी उसके प्रेमी प्रदीप कुमार से करा दी।

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है। दरअसल, शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के ताखा पश्चिम शिवपुर गांव के रहने वाले ज्ञानचंद्र गौतम ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से कराकर उसे सम्मान विदा कर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के अनुसार, ज्ञानचंद्र गौतम की शादी जून 2021 में हुसैनाबाद गांव निवासी रवीना गौतम से हुई थी। कुछ वर्षों तक दोनों के बीच सबकुछ सामान्य रहा, लेकिन दो साल बाद रवीना की मुलाकात अपने ही गांव के प्रदीप कुमार से हुई। फोन पर बातचीत के सिलसिले में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और फिर यह रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया। परिवार वालों ने जब रवीना को मोबाइल पर प्रेमी से बात करते पकड़ लिया तो उसे समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। धीरे-धीरे मामला इतना बढ़ गया कि रवीना ने पति को जान से मारने और आत्महत्या करने की धमकी देनी शुरू कर दी। स्थिति तब और बिगड़ गई जब पति ज्ञानचंद्र को पत्नी और प्रदीप के कुछ आपत्तिजनक फोटो मिले। इसके बाद रवीना ने अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद पकड़ ली।

परिवार की इज्जत और विवाद से बचने के लिए ज्ञानचंद्र ने समाज के सामने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने स्वयं अपने ससुराल और प्रदीप के परिवार को बुलाया और शाहगंज तहसील कोर्ट में दोनों की शादी करवा दी। शादी की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद रवीना अपने प्रेमी प्रदीप के साथ उसके घर चली गई।