Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newshusband gave in to his wife insistence and arranged for her to marry her lover
तलाक दो नहीं तो आत्महत्या कर लूंगी; पत्नी की जिद के आगे झुका पति, प्रेमी से करा दी शादी

तलाक दो नहीं तो आत्महत्या कर लूंगी; पत्नी की जिद के आगे झुका पति, प्रेमी से करा दी शादी

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र में एक अनोखा और चर्चा का विषय बना मामला सामने आया है। ताखा पश्चिम शिवपुर गांव निवासी ज्ञानचंद्र गौतम ने अपनी पत्नी रवीना गौतम की शादी उसके प्रेमी प्रदीप कुमार से करा दी।

Sun, 9 Nov 2025 06:57 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है। दरअसल, शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के ताखा पश्चिम शिवपुर गांव के रहने वाले ज्ञानचंद्र गौतम ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से कराकर उसे सम्मान विदा कर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के अनुसार, ज्ञानचंद्र गौतम की शादी जून 2021 में हुसैनाबाद गांव निवासी रवीना गौतम से हुई थी। कुछ वर्षों तक दोनों के बीच सबकुछ सामान्य रहा, लेकिन दो साल बाद रवीना की मुलाकात अपने ही गांव के प्रदीप कुमार से हुई। फोन पर बातचीत के सिलसिले में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और फिर यह रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया। परिवार वालों ने जब रवीना को मोबाइल पर प्रेमी से बात करते पकड़ लिया तो उसे समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। धीरे-धीरे मामला इतना बढ़ गया कि रवीना ने पति को जान से मारने और आत्महत्या करने की धमकी देनी शुरू कर दी। स्थिति तब और बिगड़ गई जब पति ज्ञानचंद्र को पत्नी और प्रदीप के कुछ आपत्तिजनक फोटो मिले। इसके बाद रवीना ने अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद पकड़ ली।

ये भी पढ़ें:मां ने ही मेरे पिता को मारा; बेटों की गवाही से महिला समेत तीन को उम्रकैद की सजा

परिवार की इज्जत और विवाद से बचने के लिए ज्ञानचंद्र ने समाज के सामने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने स्वयं अपने ससुराल और प्रदीप के परिवार को बुलाया और शाहगंज तहसील कोर्ट में दोनों की शादी करवा दी। शादी की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद रवीना अपने प्रेमी प्रदीप के साथ उसके घर चली गई।

रवीना और ज्ञानचंद्र का एक तीन वर्षीय बेटा भी है, जिसे लिखित समझौते के तहत पिता के पास ही रहने की अनुमति दी गई है। बच्चा अब अपने पिता की देखरेख में रहेगा। वहीं, इस अनोखी शादी की चर्चा पूरे जिले में जोरों पर है। लोग पति के इस फैसले को जहां कुछ लोग समझदारी और शांति का उदाहरण बता रहे हैं, वहीं कई इसे सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठाने वाला मामला भी कह रहे हैं।

ये भी पढ़ें:रजवाहे की सफाई को लेकर हंगामा, भाकियू पदाधिकारी ने जेई को कीचड़ में घुमाया
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Jaunpur Jaunpur News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |