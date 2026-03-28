पति ने दो भाइयों संग किया पत्नी का गैंगरेप, गंदा वीडियो बनाया; SSP के आदेश पर FIR दर्ज

महिला का आरोप है कि उसके पति ने दो भाइयों संग मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया। उसका कहना है कि आरोपियों ने उसके साथ कई बार दुराचार किया। इस घटना में उसका शौहर भी शामिल है। उसका कहना है आरोपी उसे जान से मारने की फिराक में हैं। एसएसपी से शिकायत की तो मुकदमा दर्ज हुआ।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के कोतवाली मंडी थाना क्षेत्र में विवाहिता के साथ शौहर व उसके भाइयों पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि शौहर और उसके दो भाइयों ने गैंगरेप का विरोध करने पर अश्लील वीडियो भी बना ली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर फिर शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने तीनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में पीड़िता ने बताया कि उसका निकाह 2013 में हुआ था। निकाह के बाद वह शौहर के साथ गुजरात में रही थी। बाद में सहारनपुर आकर रहने लगी। शौहर के दोनों भाई अक्सर उसके घर आने लगे और पीड़िता से छेड़छाड़ करने लगे। आरोप है एक दिन आरोपी घर आए और पीड़िता के साथ जबरदस्ती की।

आरोपियों ने अश्लील वीडियो बना ली और धमकी दी कि किसी से कुछ बताया तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। इसके बाद भी आरोपियों ने कई बार दुराचार किया। इस घटना में उसका शौहर भी शामिल है। पीड़िता कई बार आत्महत्या करने की कोशिश कर चुकी है। उसका कहना है आरोपी उसे जान से मारने की फिराक में हैं। एसएसपी से शिकायत की तो मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।