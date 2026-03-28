पति ने दो भाइयों संग किया पत्नी का गैंगरेप, गंदा वीडियो बनाया; SSP के आदेश पर FIR दर्ज
महिला का आरोप है कि उसके पति ने दो भाइयों संग मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया। उसका कहना है कि आरोपियों ने उसके साथ कई बार दुराचार किया। इस घटना में उसका शौहर भी शामिल है। उसका कहना है आरोपी उसे जान से मारने की फिराक में हैं। एसएसपी से शिकायत की तो मुकदमा दर्ज हुआ।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के कोतवाली मंडी थाना क्षेत्र में विवाहिता के साथ शौहर व उसके भाइयों पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि शौहर और उसके दो भाइयों ने गैंगरेप का विरोध करने पर अश्लील वीडियो भी बना ली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर फिर शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने तीनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में पीड़िता ने बताया कि उसका निकाह 2013 में हुआ था। निकाह के बाद वह शौहर के साथ गुजरात में रही थी। बाद में सहारनपुर आकर रहने लगी। शौहर के दोनों भाई अक्सर उसके घर आने लगे और पीड़िता से छेड़छाड़ करने लगे। आरोप है एक दिन आरोपी घर आए और पीड़िता के साथ जबरदस्ती की।
आरोपियों ने अश्लील वीडियो बना ली और धमकी दी कि किसी से कुछ बताया तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। इसके बाद भी आरोपियों ने कई बार दुराचार किया। इस घटना में उसका शौहर भी शामिल है। पीड़िता कई बार आत्महत्या करने की कोशिश कर चुकी है। उसका कहना है आरोपी उसे जान से मारने की फिराक में हैं। एसएसपी से शिकायत की तो मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।
सवालों से परेशान पीड़िता
पीड़िता ने एसएसपी से विवेचना को दूसरे थाने में ट्रांसफर करने की भी मांग की है। पीड़िता का आरोप है कि उससे असहज करने वाले सवाल किए गए। उसने आरोप लगाया कि उससे गलत तरीके से अमर्यादित सवाल किए गए जिससे वह परेशानी महसूस कर रही है। उसने अपनी निजता भंग करने की कोशिश का भी आरोप लगाया है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें