दोस्तों के साथ संबंध बनाने का दबाव डाल रहा पति, निर्वस्त्र कर बनाया वीडियो, पत्नी का संगीन आरोप

यूपी के रामपुर में पत्नी ने पति पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। पत्नी ने पति पर दोस्तों के साथ संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। निर्वस्त्र कर वीडियो बनाने का भी पति पर आरोप लगाया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

यूपी के रामपुर में पति पर एक पत्नी ने बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। पत्नी ने पति पर अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाने का दबाव डालने का आरोप लगाया है। पति और दोस्तों ने विवाहिता को जबरिया निर्वस्त्र कर एक वीडियो भी बनाया है। विवाहिता ने इसकी शिकायत पुलिस से भी की लेकिन कोई एक्शन नहीं होने पर कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने बरेली निवासी महिला के पति समेत 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

मिलक थाना क्षेत्र के लोहा पट्टी भोलानाथ निवासी विवाहिता ने कोर्ट में दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि उसकी शादी बरेली जिले के सुभाषनगर रेलवे कॉलोनी निवासी एक युवक के साथ हुई है। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद तो सबकुछ ठीक-ठाक रहा। इसके बाद पति नाजायज दबाव बनाने लगा। वह अपने दोस्तों को घर लाने लगा। वह दोस्तों के साथ संबंध बनाने का दबाव डालने लगा। पत्नी ने इनकार किया तो उसे निर्वस्त्र कर वीडियो भी बनाया गया।

विवाहिता ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। शोर मचाने और लोगों को जुटने की आशंका में उसे जान की धमकी देकर सभी भाग गए। विवाहिता ने आरोप लगाया कि पति की हरकतों की शिकायत उसने सिविल लाइंस थाने में की। लिखित तहरीर भी दी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने कोर्ट की शरण ली।