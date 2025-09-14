Husband forcing wife to have relations with friends, made video after stripping naked, wife makes serious allegations दोस्तों के साथ संबंध बनाने का दबाव डाल रहा पति, निर्वस्त्र कर बनाया वीडियो, पत्नी का संगीन आरोप, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsHusband forcing wife to have relations with friends, made video after stripping naked, wife makes serious allegations

दोस्तों के साथ संबंध बनाने का दबाव डाल रहा पति, निर्वस्त्र कर बनाया वीडियो, पत्नी का संगीन आरोप

यूपी के रामपुर में पत्नी ने पति पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। पत्नी ने पति पर दोस्तों के साथ संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। निर्वस्त्र कर वीडियो बनाने का भी पति पर आरोप लगाया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 06:33 PM
share Share
Follow Us on
दोस्तों के साथ संबंध बनाने का दबाव डाल रहा पति, निर्वस्त्र कर बनाया वीडियो, पत्नी का संगीन आरोप

यूपी के रामपुर में पति पर एक पत्नी ने बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। पत्नी ने पति पर अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाने का दबाव डालने का आरोप लगाया है। पति और दोस्तों ने विवाहिता को जबरिया निर्वस्त्र कर एक वीडियो भी बनाया है। विवाहिता ने इसकी शिकायत पुलिस से भी की लेकिन कोई एक्शन नहीं होने पर कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने बरेली निवासी महिला के पति समेत 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

मिलक थाना क्षेत्र के लोहा पट्टी भोलानाथ निवासी विवाहिता ने कोर्ट में दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि उसकी शादी बरेली जिले के सुभाषनगर रेलवे कॉलोनी निवासी एक युवक के साथ हुई है। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद तो सबकुछ ठीक-ठाक रहा। इसके बाद पति नाजायज दबाव बनाने लगा। वह अपने दोस्तों को घर लाने लगा। वह दोस्तों के साथ संबंध बनाने का दबाव डालने लगा। पत्नी ने इनकार किया तो उसे निर्वस्त्र कर वीडियो भी बनाया गया।

ये भी पढ़ें:यूपी में डबल र्मडर: जौनपुर में तड़तड़ाईं गोलियां, सगे भाइयों को उतारा मौत के घाट

विवाहिता ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। शोर मचाने और लोगों को जुटने की आशंका में उसे जान की धमकी देकर सभी भाग गए। विवाहिता ने आरोप लगाया कि पति की हरकतों की शिकायत उसने सिविल लाइंस थाने में की। लिखित तहरीर भी दी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने कोर्ट की शरण ली।

अदालत ने पीड़िता की पूरी बातों को सुनने के बाद पुलिस को मामले की एफआईआर दर्ज कर जांच कर करने का आदेश दिया है। कोर्ट का आदेश मिलते ही पुलिस ने ओमकार, सरनाम, प्रेम सक्सेना, अभय, राज, नन्नू, भूरी, अभय, आकाश, चुचरू, मधु, अभय श्रीवास्तव और रवि सक्सेना के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सिविल लाइंस थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर शिकायत पत्र के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

Husband-wife Fight Husband Wife Video अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |