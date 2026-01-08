गंदे वीडियो दिखाकर पति बनाता था आप्रकृतिक संबंध, बोला-अब मुंह न दिखाना; तलाक भी दिया

संक्षेप: राजधानी लखनऊ में एक महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि गंदे वीडियो दिखाकर पति आप्रकृतिक संबंध बनाता था। तीन तलाक बोलकर भगा दिया है। बोला है कि अब मुंह मत दिखाना।

यूपी की राजधानी लखनऊ में गोमतीनगर विस्तार इलाके में एक विवाहिता ने पति व सास पर दहेज प्रताड़ना सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि पति मारपीट कर अश्लील वीडियो दिखा कर आप्रकृतिक संबंधा बनाता था। पति बोला कि अब मुंह न दिखाना। तीन बार तलाक बोलकर भगा दिया। पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

गोमतीनगर विस्तार थाने में एक विवाहिता ने दर्ज कराई गई एफआईआर में बताया कि इंदिरानगर के चाांदन निवासी युवक से साल 2022 में शादी हुई थी। पिता ने शादी में हैसियत के मुताबिक दहेज दिया था। इसके बावजूद पति व सास बाइक की मांग कर प्रताड़ित करने लगे। साथ ही एक प्लाट की मांग करने लगे। इस बीच उसने एक बेटे को जन्म दिया। ससुराल वालों की प्रताड़ना बंद नहीं हुई। पति व सास अक्सर मारपीट करते थे। सितंबर 2025 में पति ने पीटकर घर से निकाल दिया। काफी समय मायके में रहकर उसने इलाज कराया।